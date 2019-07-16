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İznik'te tarihi eser sanılan taş, moloz parçası çıktı

Mehmte BULDU/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik ilçesinde, 3 gün önce bulunan ve tarihi eser zannedilen taşın incelemesi yapıldı. Taşın moloz yığını parçası olduğu tespit edildi. İznik ilçesinde, pazar günü halk plajında yüzen...

İznik'te tarihi eser sanılan taş, moloz parçası çıktı

Mehmte BULDU/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik ilçesinde, 3 gün önce bulunan ve tarihi eser zannedilen taşın incelemesi yapıldı. Taşın moloz yığını parçası olduğu tespit edildi.
İznik ilçesinde, pazar günü halk plajında yüzen kişi, bulduğu taşın tarihi eser olduğunu düşünerek durumu yetkililere bildirdi. İznik Gölü'nde 2014 yılında keşfedilen, göl kıyısının 20 metre açığında 1,5- 2 metre derinlikte bulunan ve 1600 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edilen bazilikayla ilgili çalışma sürdüren dalgıç arkeologlar, tarihi eser sanılan taşı incelemek üzere göle girdi. Taş dalgıçlar tarafından gölden çıkarıldı. İncelemeye alınan taşın, göle atılan moloz parçası olduğu  belirlendi.

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