İznik'te Ekinoks, festival ile kutlanacak

BURSA’nın İznik ilçesinde gün ve gecenin eşitlendiği ekinoks dönemi festival ile karşılanacak. Gün batımının en güzel görüldüğü günlerden biri olan ekinoks için düzenlenecek olan İznik Ekinoks Festivali 21 - 24 Mart tarihleri arasında İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşecek.Yılda iki kez tekrarlanan doğa olayına özel etkinlik çevresi dağlarla çevrili olan İznik Gölü’nde gerçekleştirilecek. Gün batımı saatinde güneş, İznik’in karşı kıyısında bulunan Karsak Boğazı denilen mevkiden göle kavuşuyor. Dünya üzerindeki belirli göllerde nadiren görülebilen bu doğa olayı güneş suya değdiği an suyun içerisinde dağılıyor.4 GÜN SÜRECEKİznik Ekinoks Festivali 21 Mart Perşembe günü UNESCO Yolu'nda İznik semineri ile başlayacak. Ardından tarihi Lefke Kapı’dan hareket edecek kortej yürüyüşü ile göl kenarına gidilecek. Burada gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler ile 4 gün boyunca günbatımı saatinde yüzlerce fotoğraf sever göl kenarında güneşin batışını bekleyecek. Gün batımı esnasında göl içerisinde ki kürek ve kayıkların eşsiz görüntüleri de karelere yansıyacak.Festivalin ikinci günü Foto Safari-İznik Antik Kent Turu ile başlayacak, ardından Tarihi Lefke Kapı'da Çini workshop gerçekleştirilecek. Eşsiz coğrafyaya sahip İznik’te katılımcılar üçüncü günde Tarihi Dikilitaş, İnikli Evleri, Tacir Kanyonu'nda doğa fotoğrafçılığı yapma fırsatı da bulacaklar. Festivalin son günü olan 24 Mart Pazar günü ise ilçenin Göllüce ve Müşküle Mahalleleri'nde köy kültürü izlenecek. Buralarda katılımcılar zeytinyağı sabunu yapımı, gölden balık çekimi gibi anları fotoğraflama fırsatı bulacaklar. Her günün sonunda katılımcılar sahil kenarında ateş eşliğinde müzik dinletisine de katılacaklar.YARIŞMA DÜZENLENECEKAyrıca festival kapsamında geniş katılımlı bir yarışma düzenlenecek. Yarışma kapsamında instagram üzerinde #iznikekinoks2019 başlığıyla @iznikekinoks instagram hesabını fotoğraflarında etiketleyenler arasından en çok beğeniyi alan 30 fotoğraf Eylül ayında yapılacak festivalde sergilenme fırsatı bulacak.İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Dünyanın en güzel gün batımını eşsiz doğanın içerisinde fotoğraflamak, dünya mirası bir şehirde tarihe yolculuk yapmak için 21-24 Mart 2019 tarihlerinde tüm insanlığı İznik’e davet ediyoruz" denildi.

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