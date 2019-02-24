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İznik'te 50 dönüm sazlık yangınına soruşturma

BURSA'nın İznik ilçesi göl sahilinde dün akşam saatlerinde çıkan sazlık yangını sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında, 50 dönüm sazlık alan tamamen kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İznik Gölü Çakırca Mahallesi...

İznik'te 50 dönüm sazlık yangınına soruşturma
BURSA'nın İznik ilçesi göl sahilinde dün akşam saatlerinde çıkan sazlık yangını sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında, 50 dönüm sazlık alan tamamen kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İznik Gölü Çakırca Mahallesi mevkiinde dün akşam saat 18.30 sıralarında çıkan sazlık yangını şiddetli rüzgar nedenile ksa sürede büyüdü. Alevler, İznik itfaiyesinin yanı sıra komşu il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin, şiddetli rüzgar altında zorlukla sürdürdüğü çalışmalar sonunda sabaha karşı söndürüldü.
'CİĞERLERİMİZ YANDI'
Yangın söndürüldükten sonra sazlıklardan yükselen duman ilçe merkezinin dört bir yanından görüldü. 50 dönüm sazlık alan kül oldu. Savcılık, İznik Gölü'ndeki sazlık yangınıyla ilgili soruşturma başlattı. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Asayiş ekipleri de yangın sahasına giderek incelemede bulundular.
İznik'te turizm işletmeciliği yapan Genç İş Adamları Derneği eski Başkanı Ali Karaman, "Ciğerimizi yaktılar. Burası kuşların, leyleklerin yaşam alanlarıydı. Tam 50 dönüm sazlık yandı. Her yıl bu yerler yakılıyor, canlıların yaşam alanları yok ediliyor. Sorumlular bulunup cezalandırılmalı" dedi.

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