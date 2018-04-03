İznik surlarında tehlikeli gezi

BURSA'nın İznik ilçesinde metrelerce yükseklikteki tarihi surların üzerinde geziye çıkan 2'si çocuk, 4 kişilik aile, izleyenleri korkuttu.

Geçen hafta sonu İznik ilçesinde 4 kişilik aile, hayatlarını hiçe sayarak, tarihi Yenişehir Kapı'nın metrelerce yükseklikteki surlarına çıktı. Bu ana tanıklık edenler, tehlikeli yürüyüşü korkulu bakışlarla izledi. Anne ve baba bu tehlikeli gezide küçük yaştaki çocuklarının can güvenliğini de hiçe saydı.

Surların üzerinde gezilerini sürdüren aile, akıllara, Şanlıurfa’da tarihi Urfa Kalesi’nde manzara fotoğrafı için poz veren Halil Dağ'ın (38), yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalıklara düştüğü olayı hatırlattı. Ağır yaralanan Dağ, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



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