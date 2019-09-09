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İznik Gölü’nde su çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu

BURSA'daki İznik Gölü'nde, yaz mevsiminde yeterince yağış olmadığı için suyun çekilmesiyle adacıklar oluştu.  Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü sahilinde geçmiş yıllarda da, yaz sonu sıkça görülen adacıklar yeniden ortaya çıktı....

GENEL 09.09.2019, 18:48
İznik Gölü’nde su çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu
BURSA'daki İznik Gölü'nde, yaz mevsiminde yeterince yağış olmadığı için suyun çekilmesiyle adacıklar oluştu. 
Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü sahilinde geçmiş yıllarda da, yaz sonu sıkça görülen adacıklar yeniden ortaya çıktı. Yaz döneminde yağış olmaması ve tarımsal sulamalar gibi nedenlerden suyunda ciddi oranda düşüşün yaşandığı gölde, çekilmelerden dolayı adacıklar oluştu. Göle serinlemek için girenler, adacıklara çıkıp oturdu. Göldeki su çekilmesinin geçmiş yıllardaki oranlarda olduğu ve yağışlarla birlikte yeniden seviyesinin yükseleceği bildirildi.

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