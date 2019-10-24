Son Dakika
'İznik Gölü'ndeki çekilme mevsimsel'
BURSA'da İznik Gölü'nün 25 metre kadar çekilmesiyle ilgil açıklama yapan İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, çekilmenin her yıl yaşandığını ve mevsimsel olduğunu söyledi. İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi...
GENEL 24.10.2019, 15:45
BURSA'da İznik Gölü'nün 25 metre kadar çekilmesiyle ilgil açıklama yapan İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, çekilmenin her yıl yaşandığını ve mevsimsel olduğunu söyledi.
İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, Türkiye’nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki 25 metre çekilmenin mevsimsel olduğunu ve her yıl yaşandığını belirtti. 20 yıldır gölde balıkçılıkla uğraştığını ifade eden Konur Genç, "Daha önceki yıllarda da gölümüzde bu tür çekilmeler oluşmaktaydı. Fakat bu bu sene kuraklık nedeniyle az seviyede çekilme var. Fakat korkulacak bir şey yok. Kış aylarında yağışlarla birlikte eski seviyeye gelecek. Yağışlar çok olursa eski seviyeyi bile geçebilir” dedi. İznik'te turizm işletmesi bulunan Ali Karaman ise, “Bu gölde 25 yıldır tekne turu yapıyorum. Havanın yağışlı gitmeme nedeni ve buharlaşma sonucu çekilme olduğu görülmektedir. Yağmur yağdığı takdirde eski seviyeye ulaşacaktır” dedi.
İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, Türkiye’nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki 25 metre çekilmenin mevsimsel olduğunu ve her yıl yaşandığını belirtti. 20 yıldır gölde balıkçılıkla uğraştığını ifade eden Konur Genç, "Daha önceki yıllarda da gölümüzde bu tür çekilmeler oluşmaktaydı. Fakat bu bu sene kuraklık nedeniyle az seviyede çekilme var. Fakat korkulacak bir şey yok. Kış aylarında yağışlarla birlikte eski seviyeye gelecek. Yağışlar çok olursa eski seviyeyi bile geçebilir” dedi. İznik'te turizm işletmesi bulunan Ali Karaman ise, “Bu gölde 25 yıldır tekne turu yapıyorum. Havanın yağışlı gitmeme nedeni ve buharlaşma sonucu çekilme olduğu görülmektedir. Yağmur yağdığı takdirde eski seviyeye ulaşacaktır” dedi.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2