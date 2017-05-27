İznik Gölü'nde toplu balık ölümüne inceleme

Mehmet BULDU/İZNİK(Bursa), ()-BURSA'nın İznik Gölü'nde yaşanan balık ölümleri üzerine ilçe kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, inceleme başlatılması için İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne talimat verdiğini söyledi.

İznik Gölü'nde son bir hafta içerisinde sahile vuran ölü balıklar vatandaşları ve geçimini balıkçılıkla sağlayanları endişelendirdi. Sorunun kendisine iletildiğini söyleyen Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, "Uzun zamandır ilk kez böyle bir şikayet ile karşılaştık. İlçe Gıda Tarım ve Hayavancılık Müdürlüğü'ne, balıkların ölüm nedenin araştırılıp incelenmesi için talimat verdim. Sorunu yakından takip ediyorum" dedi.

İznik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Silisveri, İznik Gölü'nde avlanan balık miktarında her yıl büyük düşüş olduğunu söyledi. Balıkların kirlilik yüzünden telef olduğunu açıklayan Silisveri, "Telef olan balıkların çoğu İsrail Sazanı. Bu kirlilik devam ettiği sürece diğer balıklar da yok olacak. Bizi korkutan bu. Artık İznik Gölü'ndeki kirliliğe birilerinin dur demesi gerekiyor" diye konuştu.

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