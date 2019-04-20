İznik'e kar yağdı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik ilçesinde kar yağdı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.
Soğuk hava yurdun büyük bölümünde etkili olurken, Bursa'nın İznik ilçesine bugün öğle saatlerinde kar yağdı. Gürmüzlü, Elmalı, Çandarlı ve Kutluca Mahalleleri'nde etkili olan kar yağışı, kısa sürede ev ve arabaları beyaza bürüdü. İznikliler, nisan ayında kar yağmasının şaşkınlığını yaşarken, Çandarlı Mahallesi'nde çocuklar bol bol kartopu oynadı.
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Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik ilçesinde kar yağdı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.