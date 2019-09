İzmit'ten, Diyarbakır'daki annelere destek

İZMİT'te, 95 sivil toplum kuruluşunun kadın üyelerinden oluşan yüzlerce kişi, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıklarını belirttikleri çocuklarının bulunmasını için HDP il binası önünde eylem yapan ailelere destek vererek, bölücü terör örgütüne tepki gösterdi.



İzmit'te bulunan 95 sivil toplum kuruluşunun kadın üyeleri öğle saatleri Anıtpark Meydanı'nda toplanarak Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan ailelere destek verdi. Ellerinde 'Anaların yanında PKK'nın karşısındayız', 'Terörü anneler bitirecek' yazılı döviz ve pankart taşıyan anneler, terör örgütüne tepki gösterdi.



Anneler adına konuşan Beyza Soğukpınar, Diyarbakır'da ailelerin gösterdiği direnişin teröre en ağır darbeyi vuracağını ifade ederek, "Tarih, Diyarbakır'da anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaktır" dedi.



'TERÖR ÖRGÜTLERİ VE SİYASİ UZANTILARIYLA MÜCADELE İÇERİSİNDEYİZ'



Terör örgütünün, siyaset yaparak gençleri kandırmaya çalıştığını belirten Beyza Soğukpınar, "Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insanı direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz" diye konuştu.



'YANAN BİR ANNE YÜREĞİ GENCECİK FİDANLARIN ÖLÜMÜNE SON VEREBİLİR'



Diyarbakır'da her şeyi göze alarak oğlu için eylem yapan Hacire annenin kendileri için bir sembol olduğunu açıklayan Beyze Soğukpınar, şöyle konuştu:



"Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre ‘yeter’ diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yanan tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık dünya üzerindeki terörün tümüne ‘dur’ diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir."