İzmit'te Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı törenlerle kutlandı (3)

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VOLKAN KONAK COŞTURDU İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, ünlü sanatçı Volkan Konak, konseriyle devam etti. Binlerce vatandaş Volkan Konak'ı izlemek için İzmit Seka Park’a akın etti. Sanatçı,...
GENEL 30.08.2019, 23:20
VOLKAN KONAK COŞTURDU
İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, ünlü sanatçı Volkan Konak, konseriyle devam etti. Binlerce vatandaş Volkan Konak'ı izlemek için İzmit Seka Park’a akın etti. Sanatçı, söylediği birbirinden güzel şarkılarla geceye katılanları doyasıya eğlendirdi.
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|2
|6
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|2
|4
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|3
|4
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|4
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|2
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|0
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|3
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|3
|5
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|4
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|4
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|3
|4
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|3
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|3
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|3
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|3
|3
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|3
|3
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|3
|0
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|O
|P
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|3
|7
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|3
|7
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|2
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|2
|4
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|4
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|4
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|4
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|4
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|3
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|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
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|1
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|1
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|1
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|2
|1
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|1
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|2
|0
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|2
|0