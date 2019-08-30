İzmit'te Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı törenlerle kutlandı (2)

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KORTEJDE 30 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI İzmit'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, İzmit Belediyesi'nce Zafer Korteji düzenlendi. İzmit Belediyesi önünde toplananlar, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Kültür Tepesi'ne...
GENEL 30.08.2019, 21:10
KORTEJDE 30 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI
İzmit'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, İzmit Belediyesi'nce Zafer Korteji düzenlendi. İzmit Belediyesi önünde toplananlar, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Kültür Tepesi'ne yürüdü. Kortej sırasında 30 metrelik Türk Bayrağı açıldı. Burada saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyan kalabalık daha sonra programın sona ermesiyle dağıldı.
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