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İzmit'te Noel Bayramı kutlandı

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT Protestan Kilisesi'nde Noel Bayramı ilahiler okunup şarkılar söylenerek kutlandı. İzmit Çukurbağ Mahallesi'nde bulunan İzmit Proteston Kilisesi'ndeki Noel kutlamalarına yaklaşık 30 Hristiyan vatandaş...

İzmit'te Noel Bayramı kutlandı

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT Protestan Kilisesi'nde Noel Bayramı ilahiler okunup şarkılar söylenerek kutlandı.
İzmit Çukurbağ Mahallesi'nde bulunan İzmit Proteston Kilisesi'ndeki Noel kutlamalarına yaklaşık 30 Hristiyan vatandaş katıldı. Kutlamaya katılanlar polis tarafından üst araması ve çantaları kontrol edildikten sonra kiliseye alındı. Kutlamada Hristiyan cemaati üyesi Artun Tokatlı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kilise grubu, günün anısına şarkılar ve ilahiler söylerken, kutlamaya katılanlar da dualara eşlik etti.

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