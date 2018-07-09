İzmit'te kazada ölen anne, oğlu ve torunu toprağa verildi (2)- Yeniden

İZMİT'te, 4 aracın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Erkan Doğru, annesi ve oğlu toprağa verildi. Erkan Doğru'nun ikiz çocukları cenaze namazında büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İzmit- Kandıra yolu Tekkeköy mevkiinde meydana geldi. Alkollü bir sürücünün hatalı sollama yapması sonucu 4 otomobilin çarpıştığı kazada, Erkan Doğru (37) yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Erkan Doğru'nun annesi Remziye Doğru ve oğlu Ertuğrul Hamza Doğru (2) bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada ölen Erkan Doğru, annesi Remziye Doğru ve oğlu Ertuğrul Hamza Doğru'nun cenazeleri İzmit Bekirdere Merkez Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazını takiben kılınan namazda Erkan Doğru'nun kardeşi Ergün Doğru taziyeleri kabul etti. Erkan Doğru'nun 8 yaşındaki ikiz çocukları Eren ve Erdem Doğru da babaları, babaanneleri ve kardeşlerinin tabutlarının başından bir an bile ayrılmadı. Kaza sırasında otomobili kullanan Erkan Doğru'nun ağabeyi Ali Doğru cenazede gözyaşlarına engel olamadı. Kazada yaralanan Ali Doğru, yaraları nedeniyle ayakta duramadığı için sandalyede oturarak cenaze namazını kıldı.

Cenaze namazları kılınan aile üyeleri, Kandıra ilçesinde bulunan Kayıplar Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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