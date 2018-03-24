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İzmit'te inşaat kazısında tarihi mezar bulundu

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi mezar bulundu. Müze Müdürlüğü yetkilileri incelemelerde bulunurken, inşaat çalışması durdu. Eski İstanbul Yolu Caddesi'nde müteahhit Naci Kaya'nın...

İzmit'te inşaat kazısında tarihi mezar bulundu

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi mezar bulundu. Müze Müdürlüğü yetkilileri incelemelerde bulunurken, inşaat çalışması durdu.
Eski İstanbul Yolu Caddesi'nde müteahhit Naci Kaya'nın yaptırdığı inşaatın temel kazısı sırasında iş makinesi sert bir cisme rastladı. İş makinesini kullanan Bahattin Ördem, polisi arayarak durumu bildirdi. Mezarın bulunduğu yere polis ve Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'nden arkeologlar geldi. Yapılan incelemede cismin tarihi mezar olduğu tespit edildi. Arkeologlar mezar içerisindeki kemik parçalarını alarak incelenmek üzere müzeye götürdü. Kazı yapılan alanda çalışma durdurularak, Pazartesi günü yapılacak incelemenin ardından inşaat çalışmasının yapılıp yapılmayacağına karar verileceği belirtildi.
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