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İzmit'te evsel atık tesisi için yapılan ÇED toplantısına itiraz edildi

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Çevre Mühendisleri Odası Şubesi, Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'te yapacağı evsel atık yakma tesisi için yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısına itiraz etti. Kocaeli Büyükşehir...

İzmit'te evsel atık tesisi için yapılan ÇED toplantısına itiraz edildi

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Çevre Mühendisleri Odası Şubesi, Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'te yapacağı evsel atık yakma tesisi için yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısına itiraz etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmit'te Ayvazca mevkiinde yapmayı planladığı Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ile ilgili ÇED toplantısı 3 Nisan tarihinde Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Çöp fabrikasının bölgelerine yapılmasını istemeyen vatandaşlar, tepki gösterdi. Salonda belediye çalışanlarının olduğunu belirtenler, toplantının yapılamayacağını belirtti. Toplantı yapılırken, çöp fabrikasını istemeyenler ise bilgilendirilmedikleri yönünde tutanak tutarak imzaladı.
Kocaeli Akademik Odalar Birliği adına Çevre Mühendisleri Kocaeli Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin Şube Müdürlüğü'ne dilekçe vererek, toplantıya itirazda bulundu. Dilekçede, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturulan komisyon tarafından halkın tüm protestolarına karşın hiçbir şey anlaşılmadan 'yapıldığı varsayılan' ÇED konusunda halkı bilgilendirme toplantısı" ifadelerine yer verilerek, Kocaeli Akademik Odalar Birliği'nin hazırlamış olduğu tutanak, CD ve bölgeye ait görüntüler, bölge halkının görüşlerini belirten dilekçeler, ÇED raporunda eksik ve yanlışlara dair görüşlerini içeren dokümanlar verilerek, toplantının geçerliliğine itiraz etti.
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, 20 hektarlık ormanlık alanda yapılması planlanan, ormanı ve su kaynaklarını etkileyecek tesis ile ilgili ÇED toplantısına itirazlarını yaptıklarını ve sürecin kendileri için bitmediğini söyledi.

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