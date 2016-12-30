İzmit'te ev ve işyerlerini su bastı

Ergün AYAZ / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te yoğun yağmur yağışının ardından bir çok ev ve işyerini su bastı. Binaların zemin ve bodrum katlarını sular basarken, araçlar sularla kaplı yollarda güçlükle ilerledi.

Dün gece zaman zaman karla karışık yağan yağmur nedeniyle Yahya Kaptan ve Sanayi mahallelerinde bir çok ev ve iş yerini su bastı. Zemin ve bodrum katta bulunan ev ve iş yerleri sular altında kalırken, vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca motorlarla suları çekti. Yahya Kaptan Mahallesi'nde vatandaşlar apartman önünde biriken sular nedeniyle ayaklarına poşetler bağlayarak binalara girebildi. Araçlar su birikintilerinde güçlükle ilerledi. Yahya Kaptan Mahallesi sakinlerinden Ali Özkan, "Gece boyunca yağmur yağdı. Binaların zemin katları sularla doldu. Binaların altındaki elektrik panolarına kadar sular geldi. Belediye ekiplerinin çalışması yetersiz kaldı. Yağmur suları kanalizasyon sularına karıştı" diye konuştu.

Sanayi Mahallesi Gürtay Sokak'ta bulunan evindeki eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Çetin Kadayıf da, "Gece devam eden yağışta evimin içerisine su girdi. Eşyalarım kullanılmaz hale geldi. Sanayi Mahallesi'nin hemen hemen her sokağı sularla kaplı. Birilerinin bizlere sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

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