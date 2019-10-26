İzmit'te Cumhuriyet Koşusu

İZMİT’te düzenlenen 4 kilometrelik ‘Cumhuriyet Koşusu’na binlerce kişi katıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nun 7’ncisi Sekapark’ta düzenlendi. Kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride 4 kilometrelik parkurda düzenlenen koşuya binlerce kişi katıldı. Koşuya, Etiyopya, Fas, Kenya, Bulgaristan gibi ülkelerden de sporcular katıldı. 7’den 70’e katılımcının yer aldığı koşu renkli görüntülere sahne oldu. Koşunun sonunda katılan tüm sporculara hatıra madalya verildi.