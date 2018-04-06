İzmit'te, Cumhurbaşkanı'nın arkadaşının isminin verildiği gençlik merkezi açıldı

İZMİT Belediyesi tarafından yaptırılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınıf arkadaşının isminin verildiği Nebi Güdük Gençlik Merkezi, törenle açıldı.İzmit Belediyesi'nin, 28 Haziran Mahallesi'nde yaptırdığı, geçen yıl yaşamını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınıf arkadaşı Nebi Güdük'ün isminin verildiği gençlik merkezi, törenle açıldı. Törene, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Mehmet Ali Yılmaz, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Ensar Vakfı Genel Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.Bilal Erdoğan törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin böyle bir kritik dönemeçte olmasının çeşitli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi dünyanın aslında önemli bir dönemeçte oluşu. Yani 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir düzen kuruldu, siyasi ve iktisadi bir düzen, soğuk savaşın sona ermesi ile bu düzen sorgulanır hale geldi ama o gün bugündür. Geldiğimiz noktada, şu anda dünyanın yeni bir arayışın peşinde olduğunu görüyoruz. Yani dünyada önümüzdeki yıllarda büyük değişimlerin olabileceği konuşuluyor ve bunların ne olacağı noktasında insanlar sorgulamalar yapıyor" dedi.Türkiye'nin içerisine ekilen terör örgütlerinin inlerine girilerek etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını söyleyen Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:"Dünya böylesine bir eşikteyken Türkiye'de işte geçen sene cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek, halkın iradesinin yönetime tam manası ile yansıması yolunda önemli bir adım attı. Bu adım, dünyanın bu kritik dönemecinde bizi aslında güçlü bir noktaya taşıdı. İnanın böyle olmasaydı, şu anda işte çok başarıyla tamamladığımız Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiremeyebilirdik. Veyahut da öncesindeki Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yapamayabilirdik. Bunlar ne için önemli? Çünkü Türkiye artık içersine ekilen terör gibi veya FETÖ gibi, DHKP-C gibi, PKK gibi böylesi terör tohumlarını artık merkezlerinde ne yapıyor, inlerine girmek suretiyle etkisiz hale getirmenin mücadelesini veriyor. Önceden içimizdeydi bunlar ve işte ne zaman, nereyi, nasıl karıştıracaklarını, hangi istikrarsızlığa yol açacaklarını öngörmek mümkün değildi. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları yerlerinde etkisiz hale getirebiliyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz. Ve bunu yaparken de şu ne der, bu ne der yok, işte filanca ülkenin büyükelçisi şunu dedi, bir falanca ülkenin dışişleri bakanı şunu dedi, bunlara bakmıyoruz. Ne diyoruz? Türkiye olarak biz kendi savunmamızın gereği neyse onu yaparız ve yapmak zorundayız diyoruz"

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