İzmit'te çökme tehlikesi bulunan 2 binanın yapısı inceleniyor

İZMİT'te dün gece meydana gelen toprak kayması sonucu Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, çökme tehlikesi bulunan 2 binanın yapısı ve beton kalitesini inceleme çalışmaları başlatıldı.Kentte etkili olan yağışlar sonrasında dün gece Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak'ta bulunan 2 binanın altında toprak kayması meydana geldi. 100 kişinin yaşadığı 24 daireden oluşan 2 binanın tahliye edilerek mühürlenmesinin ardından, İzmit Belediyesi, AFAD, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Binaların yapısı ve beton kalitesinin incelendiği sırada binanın alt bölümünde eski bir duvara rastlayan ekipler, durumu Kocaeli İl Kültür Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılacak incelemelerin ardından binalarla ilgili karar verileceği öğrenildi.Mahalle sakinlerinin tedirgin olduğunu söyleyen Cedit Mahallesi Muhtarı Nabi Keskin, "Dün gece bina sakinleri bizi arayarak toprağın kaydığını söylediler. Hemen durumu yetkililere bildirdik. Boşaltılmasına karar verildi. Mahalle sakinleri tedirginlik yaşıyor. Sabah erken saatlerde birçok ekip mahallemize gelerek incelemeler yaptı. Aynı zamanda binanın dibinde eski bir bina duvarı olduğunu tespit etmişler. İncelemeler tamamlandığında açıklama yapacaklarını söylediler" diye konuştu.