İzmit'te çocuklar, 23 Nisan'ı dans gösterileriyle kutladı

İZMİT'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, ilkokul öğrencilerinin yöresel dans gösterileri il protokolü tarafından ilgiyle izlendi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kutlamalara Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, EDOK Komutanı Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Etkinlikte, ilkokul öğrencileri yöresel kıyafetler giyerek halk oyunları gösterileri sergiledi. Gösteriler izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Törenin sonunda ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkan öğrenciler büyük alkış topladı.



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