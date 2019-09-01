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İzmit'te 5 bin kişiye dağıtılan balık ekmek yarım saatte tükendi
İZMİT Marina Esnaf Ticari Dayanışma Derneği'nce halka dağıtılan 5 bin balık ekmek, yarım saatte tükendi. İzmit Marina Esnaf Ticari Dayanışma Derneği'nce Marina İskele'de 2006 yılından itibaren balık avlama sezonunun açılmasıyla...
GENEL 01.09.2019, 16:55
İZMİT Marina Esnaf Ticari Dayanışma Derneği'nce halka dağıtılan 5 bin balık ekmek, yarım saatte tükendi.
İzmit Marina Esnaf Ticari Dayanışma Derneği'nce Marina İskele'de 2006 yılından itibaren balık avlama sezonunun açılmasıyla birlikte başladığı geleneğe bu yılda devam etti. 5 bin kişiye ekmek arası ithal uskumru ikram edildi. Izgaraların başında sıraya bekleyenler yaklaşık yarım saat içinde balık ekmekler tüketti.
Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün 'Vira bismillah' dediğimiz bir gün. Öncelikle bütün esnafımıza, balıkçılarımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Hele ki böyle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde inşallah bereketli bir yıl geçirirler. Ekonomik sıkıntılarımızı da atlatacağımız bir yıl olsun. Bu bereket bize, ülkemize onu da sağlasın inşallah. Balıkçılarımıza bol şans diliyorum. İnşallah ağlar dolup taşar. Vatandaşımızın ucuz balık yemesini diliyoruz. Esnafımızın da yüzü gülsün istiyoruz. Esnafımız gülerse vatandaş da güler. Esnafımız iyi iş yaparsa vatandaşa da daha uygun, daha ucuza, daha ekonomik ürünler sağlamış olur. Vatandaş da ev bütçesine katkı sağlamış olur. Bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey bu" dedi.
İzmit Marina Esnaf Ticari Dayanışma Derneği'nce Marina İskele'de 2006 yılından itibaren balık avlama sezonunun açılmasıyla birlikte başladığı geleneğe bu yılda devam etti. 5 bin kişiye ekmek arası ithal uskumru ikram edildi. Izgaraların başında sıraya bekleyenler yaklaşık yarım saat içinde balık ekmekler tüketti.
Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün 'Vira bismillah' dediğimiz bir gün. Öncelikle bütün esnafımıza, balıkçılarımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Hele ki böyle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde inşallah bereketli bir yıl geçirirler. Ekonomik sıkıntılarımızı da atlatacağımız bir yıl olsun. Bu bereket bize, ülkemize onu da sağlasın inşallah. Balıkçılarımıza bol şans diliyorum. İnşallah ağlar dolup taşar. Vatandaşımızın ucuz balık yemesini diliyoruz. Esnafımızın da yüzü gülsün istiyoruz. Esnafımız gülerse vatandaş da güler. Esnafımız iyi iş yaparsa vatandaşa da daha uygun, daha ucuza, daha ekonomik ürünler sağlamış olur. Vatandaş da ev bütçesine katkı sağlamış olur. Bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey bu" dedi.
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