'İzmit simidi' coğrafi işaret olarak tescillendi

KOCAELİ Ticaret Odası'nın girişimleriyle, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 'İzmit simidi', coğrafi işaret belgesi aldı. İzmit simidinin, kendine özgü tadı ve gevrekliği olduğunu belirten İzmitli fırıncılar, "İzmit simidine coğrafi işaret belgesinin alınması hepimizi çok mutlu etti. İzmit simidinin bir marka haline gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.İzmit'te hamuru pekmezle harmanlandıktan sonra üzerine susam eklenerek yapılan İzmit simidi, Kocaeli Ticaret Odası'nın çalışmaları kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığınca coğrafi işaret belgesine kavuştu. Özellikle hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında bulunan meşhur İzmit simidinin aynı zamanda sucuklu, kaşarlı, zeytinli, çikolatalı gibi çeşitleri de bulunuyor.İzmit simidinin kendine has lezzeti olduğunu söyleyen simit ustası Özertem Erdem, "20 yıllık simit ustasıyım. Pekmez, susam, maya, un, tuz karışımıyla İzmit simidi yapılıyor. Pişme süresi de çok önemli bir ayrıntı ve İzmit lezzetinin simidi buradan geliyor. İlgi çok büyük simide ve vatandaşı memnun edebiliyorsak ne mutlu bize. İzmit simidinin dışarıda tanıtılması da çok önemli, fakat şu anda dışarıdan bu işe talep yok. Damak tadı çok önemli ve bunun farkını tüketicimiz kolaylıkla ayırt edebiliyor” dedi.İZMİR'İN GEVREĞİNDEN ÇOK DAHA GÜZELHer yerde simit yediğini fakat İzmit'in simidinin lezzetini başka bir yerde bulamadığını söyleyen Süeyda Aydemir, "İzmitliyim ve senelerdir bu simidi alır tüketiriz. İzmir’e giderken de 4-5 tane alıp üniversitede okuyan kızıma götürürüm. İzmir'de, Aydın'da, Konya'da her yerde simit yedim ama bu lezzeti bulamadım. Adıyaman'a giden polis arkadaşım vardı. Beni arayıp İzmit simidi istiyordu. Ayrıca İzmit simidinin tescili için geç bile kalındı” diye konuştu.“HİÇBİRİ İZMİT SİMİDİNİN YERİNİ TUTMUYOR”Simit denince akla İzmit simidi geldiğini ifade eden Yalçın Akgündüz, "İzmitli olarak bizim en sevdiğimiz yiyeceklerden biri de simit. İzmit'in simidi gerçekten diğer illerdeki simitlere göre çok farklı. İşim gereği farklı illere de gidiyorum. Gittiğim yerlerde de simit yiyorum ama hiçbiri İzmit simidinin yerini tutmuyor. Pekmezinden midir yoksa yapılışından mıdır ama simit denilince her yerde İzmit simidi akla geliyor" dedi.'VAZGEÇİLMEZLERİMİZ ARASINDA'Özellikle pazar günü kahvaltı için simit aldıklarını belirten Selçuk Söyle, şöyle konuştu:"İzmit simidinin güzel gevrek bir tadı var ve çok hoşumuza gidiyor. Biz öğrenci olduğumuz için her zaman simidi yiyebiliriz. Sabah, öğlen ve akşam saatlerinde de yiyoruz. İzmir'de bulundum ve orada da gevrek yedim ama İzmit simidi daha güzel, daha gevrek ve daha taze.”