İzmit Limanı'nda yaklaşık 300 kilogramlık dev kokain operasyonu

ANKARA, () - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleriyle müştereken yürüttükleri operasyonda, İzmit Limanı'nda konteyner içerisine gizlenmiş tam 293 kilo 524 gram kokain ele geçirdi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 59 milyon TL olduğu bildirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden alınan istihbarat üzerine harekete geçen İzmit Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Malta'dan gelen Singapur bayraklı bir gemiyi takibe aldı. Başsavcılık tarafından da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı kapsamında takip edilen gemide bulunan konteynerlerde, kokain gizlendiğinden şüpheleniliyordu. Bunun üzerine, bakanlığın merkezi operasyon birimlerinin katılımıyla geminin detaylı olarak kontrol edilmesi kararlaştırıldı.

DEVRİYE BOTLARIYLA TAKİBE ALINDI

Geminin İzmit açıklarına gelmesinin ardından GMR 507 Hızır Reis isimli gümrük botuyla kontrollü olarak limana yanaşması sağlandı. Bunun üzerine, gemiye çıkan Gümrük Muhafaza Gemi Arama Timleri gemiyi köşe bucak aradı. Narkotik dedektör köpekler Porsuk, Zeyna ve Astor'un da kullanıldığı detaylı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Gemide yürütülen operasyon, Bakanlık Komuta Kontrol Merkezi'nden de canlı olarak takip edildi.

X-RAY'DE TESPİT EDİLDİ

Detaylı aramadan sonra gemide bulunan 122 konteyner, tek tek X-Ray taramasından geçirildi. Konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine konteyner arama hangarına alındı. Konteynerin açılması sonucu, yasal yük olan muz kolilerinin yanında şüpheli 7 valiz görüldü. Valizlerin içerisindeyse çuval içerisine koyulmuş tam 250 şeffaf paket mevcuttu. Paketlerde bulunan beyaz toz maddeden alınan numunenin analiz edilmesi sonucu maddenin kokain olduğu tespit edildi. Olayda ele geçirilen 293 kilo 524 gram kokainin piyasa değerininse yaklaşık 59 milyon TL olduğu öğrenildi

Olay sonucunda, ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, gemi kaptanları ve baş makinisti gözaltına alındı. Olayın bağlantılarının ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.