İzmit Körfezi'nde temizlik çalışkalarına devam

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde bir limandan İzmit Körfezi'ne sızan yakıtı temizleme çalışmaları devam ediyor. Acil müdahale firması Med Marine kirliliğin büyük ölçüde bertaraf edildiğini, temizlik çalışmalarının sahil tarafında devam ettiğini açıkladı.

Geçen 12 Ocak günü Dilovası'nda bulunan bir limandan yaklaşık 100 ton fuel oil sızarken, Körfez, Derince ve Yalova Altınova kıyılarında kirlilik görüldü. İzmit Körfezi'nde temizlik çalışmaları sahil kesimlerinde devam ediyor. İzmit Körfezi'nde temizlik çalışmalarını yürüten acil müdahale firması Med Marine yaptığı yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"12 Ocak tarihinde İzmit Körfezi'nde yakıt sızıntısı sonucu İzmit Körfezi'nde muhtelif alanlarda kirlilik meydana gelmiştir. Kirliliğe süratle müdahale ederek aksi halde çok daha büyüyebilecek bir kirlilik acil müdahale ekiplerimizce kısa zamanda kontrol altına alınmıştır. Yapılan tespitler sonucu kirliliğin boyutunun seviye 1 müdahaleden ziyade seviye 2 niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Liman Başkanlığı koordinatörlüğünde acil müdahale faaliyetleri süratle organize edilmiş ve İzmit Körfezi'nde kirlilik tespit edilen bölgelere tarafımızca müdahaleler başlamıştır. Gelen kirlilik ihbarları çerçevesinde tarafımızca beş ekip oluşturulmuştur."

Med Marine, İzmit Körfezi'nde yapılan temizlik çalışmalarını ise şöyle açıkladı:

"Kıyı tesislerinde tespit edilen kirliliklerin öncelikle yayılması önlenecek şekilde hapsedildi. Hapsedilen kirlilikler deniz vasıtaları ile denizden toplandı. Yanaşık ve demirde bulunan gemilerin üzerine sirayet eden kirlilikler temizlendi. Sahil kesimine sirayet eden kirliliğin sahil ekiplerince temizliği yapıldı. Açık denizde tespit edilen kirliliklere deniz vasıtaları ile müdahale edildi. Aradan geçen 11 gün gibi bir sürede zaman mevhumu gözetmeden kirlilik önemli ölçüde bertaraf edildi. Şu aşamada sadece sahil tarafındaki temizlik faaliyetleri devam etmekte olup, kıyı tesisleri ve gemiler kontrol altına alınmıştır. Hali hazırda ise bir ekibimiz açık denizde müdahale edecek şekilde hazır durumda tutulmaktadır. Çalışmalar boyunca Med Marine 110 deniz personeline ek olarak 150 personel istihdam etmiş ve toplamda 260 kişi çalışmalara devam etmiştir. Çalışmalarda 10 palamar botu, 13 römorkör ve iki adet hızlı bot kullanılmıştır. Müdahaleler sırasında tespit edilen kirlilikten etkilenmiş canlı hayvanlar tarafımızca korumaya alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yerel yetkililerine rehabilite edilmek üzere tutanak ile teslim edilmiştir"



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