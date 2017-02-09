İzmit Körfezi'nde kirlilikten etkilenen kuşlar doğaya bırakıldı

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde limandan sızan yakıttan etkilenen su kuşları tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Geçen ay Dilovası'nda limandan sızan akaryakıttan 229 sakarmeke, 181 karabatak, 14 ördek, 8 balıkçıl, 6 martı ve 1 flamingo olmak üzere 439 kuş etkilendi. 306 kuş ölürken, 133 kuş kurtarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde kuşlar tedavi altına alındı. Bugün İzmit Körfezi Sulak Alanı bölgesinde tedavileri tamamlanan 30'a yakın karabatak ve sakarmeke doğaya bırakıldı. Sızıntıya sebep olan limana ise 439 su kuşu için Kara Avcılığı Kanunu gereğince 227 bin 800 lira para cezası uygulandı.

İl Orman Su İşleri 1. Bölge Müdürü Osman Demirel sızıntının Kocaeli ve Yalova çevresindeki büyük bir alanı etkilediğini belirterek, "1 aya yakın süren bir tedavi süreci yaşadık. 439 su kuşunun etkilendiğini tespit ettik. Bunlardan 306'sı maalesef yaşamlarını yitirdi. İzmit'te en fazla su kuşunun görülebildiği alan burası. Zaten tescilli bir sulak alan. Bu alanda 165 kuş türü tespit edildi. Biz kuşların en uygun burada salınacaklarına karar verdik. Bugün itibari ile 30'a yakın kuşu salacağız" dedi.

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