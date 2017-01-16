Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...
Kargo uçağı düştü: 37 ölü
Türk Kargo uçağı düştü: 37...

İzmit Körfezi'nde kirliliğin etkileri sürüyor

  Ergün AYAZ/DİLOVASI(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde, bir limandan denize sızan yakıt İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olurken, telef olan kuşlar ile siyaha boyanan sahil şeridi kirliliğin boyutlarını gösterdi. Acil...

İzmit Körfezi'nde kirliliğin etkileri sürüyor

 

Ergün AYAZ/DİLOVASI(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde, bir limandan denize sızan yakıt İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olurken, telef olan kuşlar ile siyaha boyanan sahil şeridi kirliliğin boyutlarını gösterdi. Acil müdahale ve temizlik şirketleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Perşembe günü Dilovası'nda bulunan bir limandaki tanktan sızan fuel oilin yarattığı kirliliğin etkileri devam ediyor. Dilovası'nda sızan yakıt Körfez ve Derince ilçelerinin sahillerine kadar ulaşırken, denizin yüzeyinde biriken yakıt, dalgaların etkisiyle sahilleri siyaha boyadı. İzmit Körfezi'de mazota bulanan çok sayıda su kuşu telef oldu. Bazı vatandaşlar kuşları temizlemeye çalışarak kurtarmaya çalışırken, tüm çabalar yetersiz kaldı. Körfez İlçesi sahilinde telef olan kuşlar ile sahilin siyaha boyanması yaşanan kirliliğin boyutlarını gözler önüne serdi. İzmit Körfezi'nin 28 değişik noktasından alınan numuneler incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderilirken, incelemelerin devam ettiği bildirildi. Bir acil müdahale ve 2 temizlik şirketi kirliğin ve sızıntının yaşandığı limanın çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Yakıt toplama gemisi de deniz yüzeyindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55