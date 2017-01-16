İzmit Körfezi'nde kirliliğin etkileri sürüyor

Ergün AYAZ/DİLOVASI(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde, bir limandan denize sızan yakıt İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olurken, telef olan kuşlar ile siyaha boyanan sahil şeridi kirliliğin boyutlarını gösterdi. Acil müdahale ve temizlik şirketleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Perşembe günü Dilovası'nda bulunan bir limandaki tanktan sızan fuel oilin yarattığı kirliliğin etkileri devam ediyor. Dilovası'nda sızan yakıt Körfez ve Derince ilçelerinin sahillerine kadar ulaşırken, denizin yüzeyinde biriken yakıt, dalgaların etkisiyle sahilleri siyaha boyadı. İzmit Körfezi'de mazota bulanan çok sayıda su kuşu telef oldu. Bazı vatandaşlar kuşları temizlemeye çalışarak kurtarmaya çalışırken, tüm çabalar yetersiz kaldı. Körfez İlçesi sahilinde telef olan kuşlar ile sahilin siyaha boyanması yaşanan kirliliğin boyutlarını gözler önüne serdi. İzmit Körfezi'nin 28 değişik noktasından alınan numuneler incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderilirken, incelemelerin devam ettiği bildirildi. Bir acil müdahale ve 2 temizlik şirketi kirliğin ve sızıntının yaşandığı limanın çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Yakıt toplama gemisi de deniz yüzeyindeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.



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