İzmit Körfezi'nde 11 yıldır hacizden demirli gemi için son 30 gün

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi açıklarında, 2007 yılından beri hacizli olarak demirli bulunan ve tehlike yaratan tankerin, 30 gün içerisinde işlemlerinin gerçekleşmemesi durumunda icra yolu ile satışa çıkarılacağı belirtildi.

Haciz nedeniyle 2007 yılından bu yana İzmit Körfezi Yarımca açıklarında demirli bulunan 92 metre uzunluğundaki Panama bandıralı 'Chernomores' isimli LPG yüklü tanker, 2014 yılında satılırken 'Queen' adını aldı. Tehlike yaratması nedeniyle gemide yüklü bulunan bin 500 ton LPG başka bir gemiye aktarıldı. Ancak devam eden mahkemeler nedeniyle gemi İzmit Körfezi'nden çekilemedi. Fırtınalı havalarda sürüklenen, ışıklandırması olmayan gemi İzmit Körfezi'ne giriş yapan gemiler için tehlike yaratıyor. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel yasa gereği geminin çekilmesi için 45 gün süre verildiğini, 30 günün kaldığını belirterek, gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda geminin icra yolu ile satılarak körfezden çekileceğini belirtti.

Geminin Körfez'de tehlike yarattığını söyleyen emekli kaptan Mahmut Okan, "Bu gemi 11 yıldır burada. Sahibi ortada yok. Gemi tehlike yaratıyor. Işıklandırması yok, içinde bekleyen kimse yok. Büyük bir fırtınada sorun yaratacak. Bu gemiye müdahele etmek o hava şartlarında zor olur. Geminin ambarlarında su var. Devrelerde ancak gaz olabilir. Seyir halindeki bir geminin çarpmasıyla olabilecek bir tehlike bizi tedirgin ediyor. Üzerinde ışıklandırma olursa seyir yapan gemiler bunun farkına varır. Yeni yasalara göre kaldırılacağı söyleniyor" dedi.



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