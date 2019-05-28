İzmit Belediyesi'nden işçi çıkarılmasına, sendikadan tepki

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - HİZMET-İş Sendikası'nca İzmit Belediyesi'nden 10 işçinin çıkarılmasına tepki gösterildi. Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, işçilerin ramazanda işsiz bırakıldığını söyledi.

İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ A.Ş. bünyesinde çalışan 10 işçinin iş sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösteren Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ersoy, sendika üyeleriyle belediye önünde basın açıklaması yaptı. 'Başkan Fatma, işçileri atma' sloganları atılırken, Ersoy yaptığı açıklamada, "Hizmet-İş Sendikamızın yetkili olduğu İzmit Belediyesi şirketi BEKAŞ A.Ş.'de çalışan 10 üyemizin iş akdi feshedilmiştir. Kamuoyunun dikkatini çekmemek için gizli ve sessiz bir biçimde yapılan bu fesih yasa dışı, hukuksuz ve kanunsuzdur. Fesih sebebinin yazılmadığı, BEKAŞ A.Ş. tarafından fesih işleminin yapılması gerekirken İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları tarafından yapılan bu fesih, yasal olarak geçersiz ve yok hükmündedir" dedi.

İdris Ersoy, ramazanda işçilerin işsiz bırakıldığını belirterek, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, miting alanlarında ve basın yayın kuruluşlarında yaptığı konuşmada, 'Kimsenin ekmeği ile oynamayacağım. İşçiler bana güvensin' diyerek, 'Ben de işçi çocuğuyum; emeğin, alın terinin, açlığın ne olduğunu bilirim' demiş; ancak daha 2 ay olmadan mübarek ramazan günü çalışanları işsizliğe mahkum etmiştir. Bu hukuksuzluğu, kuralsızlığı, mobbingi kabul etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.



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