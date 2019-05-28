İzmit Belediyesi'nden işçi çıkarılmasına, sendikadan tepki (2)

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy'un açıklamalarıyla ilgili, "Belediyemizde temin etmeye çalıştığımız iş huzurunu bozmaya çalışan Hizmet- İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy'un işçileri galeyana getirmeye çalıştığı ve kamuoyunda infial yaratmaya çabaladığı demagoji dolu açıklamaları mesnetsiz ve gerçek dışıdır. İzmit Belediyesi'nden 10 kişi işten atılmamıştır. Sözüm ona 'işçi kıyımı' diye nitelendirilen olayda, 4 kişinin belediyede olan deneme süreleri de dolmuştur. Bekaş A.Ş.'de çalışmakta olan 4 personelden 2'si, 31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kala, diğer 2'si ise seçim sonuçları açıklandıktan sonra işe alınmışlardır. Bu da tabiatı gereği etik olmayan bir usuldür. Söz konusu 4 kişi, İdris Ersoy'un iddia ettiği gibi Hizmet İş Sendikası'na üye değildir. Burada da Hizmet İş Sendikası'nın kamuoyunu bir kez daha yanılttığını ve karmaşa ortamı yaratmaya çalıştığını görüyoruz" diye konuştu.

Dilek Yalçın, 6 kişinin ise kendi isteğiyle işten ayrıldığını belirterek, "Sendika Başkanı Ersoy'un iddia ettiği gibi diğer 6 çalışan arkadaşımız da işten atılmamış, aksine kendi istekleri ile işten ayrılmayı talep etmişlerdir. Bizler de bu arkadaşlarımızın taleplerini olumlu karşılayarak ve herhangi bir zorluk çıkarmadan bu taleplerini yerine getirdik" diye konuştu.