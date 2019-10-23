İzmirlilerden sözlüğe girmesi için 'gevrek' çalışması

OXFORD İngilizce Sözlüğü'ne ekim ayı güncellemesinde farklı ülkelerden birçok kelime eklendi. Türkiye'den sözlüğe giren kelime ise 'simit' oldu. Ünlü gurme Vedat Milor, habere esprili bir üslupla yaklaşarak 'İzmir lobisi kaybetti' yorumunda bulunurken, İzmirliler ise 'gevrek' demeyi sürdüreceklerini belirtti. İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, gevrek ile simit arasındaki farkı açıkladı, gevreğin de Oxford Sözlüğü'ne girmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.Kahvaltının ve ara öğünlerin sevilen gıdalarından simit, Oxford Sözlüğü'nde yerini aldı. Sözlükte simit için 'Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü' açıklamasında bulunuldu. Ünlü gurme Vedat Milor da, sosyal medya hesabından duruma esprili bir üslupla yaklaşarak, İzmir lobisinin kaybettiğini belirtti. Milor ayrıca, "Yani İngilizler bile 'Turkish bagel' ifadesini bırakıp doğrudan 'simit' derken İzmirliler hala 'gevrek' diyor" değerlendirmesinde bulundu. Ancak simidin sözlüğe girmesi, İzmirlilerin fikrini değiştirmedi. İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, gevrek ile simit arasındaki farkı açıkladı, gevreğin de Oxford Sözlüğü'ne girmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.Yapılışından dolayı gevrek ve simit arasında fark bulunduğunu anlatan Şükrü Erişen, "İstanbul dilinde simit olarak alışkanlık oluşmuş. İzmir ise gevrek diyor. Yapılışı da yöresel olarak da farklı. İzmir çıtır gevreği seviyor. Gevrek hamurunu yoğurduktan sonra 5- 10 dakika bekletiriz. Bunu bağladıktan sonra sıcak pekmezli kazana atarız. Daha sonra susama atarız. Burada şeklini verdikten sonra fırına atarız. Odun ateşinde pişirilir. Simidin hamuru ise gevreğe nazaran daha yumuşak. Soğuk suya atılır, soğuk sudan çıktıktan sonra susama atılır. Sonra tavaya dizilir ve fırına atılır" dedi. Erişen, "Gevreğin de o sözlüğe girmesi için çalışmalarımız var. İşin başındayız. Öncelikle Ege'ye has bir ürün olduğuna dair patentini alacağız. Daha sonra çalışmalarımızı hızlandıracağız" diye konuştu. Erişen, İzmir'de en çok gevreğin tüketildiğini de aktardı.'BİZ GEVREK DEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'Vatandaşlardan Yener Savaş, simidin daha fazla bilindiğini ancak gevreği sadece İzmirlilerin bildiğini belirtti. Bu nedenle simidin Oxford Sözlüğü'ne girmesinin doğal olduğunu ifade etti. Kendileri için bu ürünün adının gevrek olduğunu söyleyen İzmirli Nilgün Soylu da "Bu bize göre gevrek, simit değil. O nedenle gevreği çok seviyoruz. İzmir'in gevreği ve boyozu harika" dedi. Muazzez Tüzün ise "İzmir gevreği İstanbul simidinden çok farklı. İzmir gevreği çok daha güzel. Bence sözlüğe İzmir gevreği girmeliydi" diye konuştu. Yüksel Çelik isimli vatandaş ise "Burada gevrek ama İstanbul'da simit. Her yerin bir ürünü var. Yerine göre hepsinin tadı başka. Burada yaşıyorum ve en çok gevrek tüketiyorum" derken, Nermin Yıldızoğlu da "İstanbul'un simidinin lezzeti daha farklı. İzmir gevreğinin çok farklı. Biz İzmirli olarak gevrek diyoruz. Gevrek demekten vazgeçmeyeceğiz. Dünya isterse simit desin, biz gevrek demeye devam edeceğiz" dedi.