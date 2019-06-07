İzmirliler su parkı ve lunaparkta eğlendi

RAMAZAN Bayramı tatilinde sıcak havada serinlemek İzmirliler, Balçova'da bulunan su parkına, çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmeye çalışanlar da Kültürpark'taki lunaparka akın etti.

Ramazan Bayramı tatilinde sahil beldelerine gidemeyen İzmirliler'in bir kısmı sıcak havada serinlemek için Balçova'da bulunan su parkını tercih etti. Büyükler su kaydıraklarından kayıp, havuzlarda serinlerken, çocuklar da çocuk havuzunda yüzdü. Ramazan Bayramı'nın ilk gününden bu yana kalabalık grupların geldiği su parkı çok sayıda kişiyi ağırladı.

Havalar birden ısınınca ilginin arttığını belirten Balçova Su Parkı Genel Müdürü Hüseyin Karaman, "Tesisimiz aynı anda 3 bin 500- 4 bin kişiye hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip. İzmir'den başka yerlere tatile gidemeyenler, su parkımızı tercih ediyor. Çeşitli animasyon gösterilerimiz, 22 adet su kaydırağımız var. İnsanları bir an olsun boş bırakmak istemiyoruz. Hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden eğlence olanakları sağlıyoruz. Öğlene kadar 500-600 kişi giriş yapıyor. Gün sonunda bine yaklaşıyor. Bu sene güvenlik konusuna daha çok önem verdik. Kaydıraklara çıkan basamaklarını yeniledik. Güvenlik görevlisi ve cankurtaran sayısını artırdık. Vatandaşlar rahatlıkla burayı tercih edebilirler" dedi.

Su parkına İzmir'in Çiğli ilçesinden ailesi ile eğlenmeye gelen Sinem Aladağ, "Bence denizde yüzmektense su kaydıraklarında eğlenmek daha güzel. Buraya ilk defa geliyorum, daha önce adını duymuştum. Çok güzel, çok eğlendim. Havalar ısınınca serinlemek istedik ve burada sezonu açtık" diye konuştu.

Su kaydıraklarında arkadaşları ile eğlenceli vakit geçiren Güzide Karakaş ise, "Bayram tatili için İstanbul'dan buraya ailemin yanına gelmişken kız kardeşim ve arkadaşlarımla eğlenmek için su parkına geldim. Tesis olarak sevdiğim bir yer ve aile olarak geldiğimizde de sorun yaşamıyoruz. Bu nedenle burayı tercih ettik. Bugün çok eğlendik, kalabalık arkadaş grupları ile de gelinebilecek bir yer" dedi.

LUNAPARKTA EĞLENDİLER

İzmirliler'in bir kısmı da eğlenmek için Kültürpark'ta bulunan lunaparka akın etti. Bayram harçlıklarını alan çocuklar lunaparka koşup, birbirinden heyecanlı oyuncaklara binerek eğlencenin tadını çıkardı. Aileleri da çocuklara eşlik etti.



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