İzmirliler Kordon'da güneşin tadını çıkardı

Yeni yılın ilk günü olduğu için tatil yapanlar, sağanak yağmurlu günlerden sonra güneşin tadını çıkardı. İzmir'de yeşil çimlerin üzerinden denizin izlendiği Kordon'da kimi banklara uzanarak dalgaların sesini dinledi, kimi belediye hizmeti olan bisikletleri kiralayarak hızla pedal çevirdi. Bebekli aileler çimde yürümeyi tercih ederken çocuklar pamuk şekeri yedi. Çimlere yatarak güneşin sıcaklığını hissedenlere sokak köpekleri de yanlarına yatarak eşlik etti. Kıyıdan olta ile avlananların kovaları boş kalmadı. Çiçekçi tezgahlarındaki rengarenk çiçekler ise görülmeye değer bir manzara oluşturdu.
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