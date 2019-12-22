İzmirliler en uzun gecede koştu

İZMİR, ()- İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün düzenlediği 'En Uzun Koşu'ya katılan yüzlerce kişi, yılın en uzun gecesinde Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na koştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün yılın en uzun gecesinde düzenlediği 'En Uzun Koşu', kent saknileri tarafından ilgiyle karşılandı. Üçkuyular Vapur İskelesi'ne gelerek ısınan yüzlerce İzmirli, 21 Aralık saat 21.00'de işaret fişeğiyle beraber koşuya başladı. İsteyenlerin Karataş Sahili ve Konak Vapur İskelesi'nden de katılabildiği koşuda, Körfez kıyısı takip edilerek Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik rota tamamlandı. Gündoğdu Meydanı'ndaki bitiş çizgisinde katılımcılara sıcak çorba, su ve enerji içeceği ikram edildi. Bitiş çizgisine ilk ulaşan isim koşuya Üçkuyular Vapur İskelesi'nden başlayan Tezcan Kavas oldu. Kavas, İzmir için böylesi bir organizasyonun yapılmasının çok güzel olduğunu dile getirerek "Çocuklarıma anlatacağım bir anım var" diye konuştu.

'ETKİNLİKLER ARTSIN'

Koşuya katılan Dilek Çetinkol, koşu bilincini geliştirmek için yapılan çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Bu konuda Büyükşehir'in arkasındayız, etkinlikler oldukça katılacağız" dedi. Rıza Martaş ise son dönemde İzmir'de spor alanındaki değişimin gözle görünür olduğunu vurgulayarak, "Yaşadığımız şehirde spora destek olunması bizim için mutluluk verici. Umarım bu etkinlikler çoğalır" diye konuştu.

Koşunun gelecekteki daha büyük koşu etkinliklerine zemin hazırlamak amacıyla yapıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge şöyle konuştu:

"Bugünkü koşu herkese açık amatör bir koşu. Amacımız bir farkındalık yaratmak. Amacımız İzmir maratonu öncesinde bu tip farkındalık koşularıyla İzmirlinin bu işi gerçekten yapabileceğini göstermek. Bugün görüyoruz ki yanılmamışız. İzmirliler ilgi gösteriyor koşumuza. Uzun vadede amacımız Maraton İzmir düzenlemek."