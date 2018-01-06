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İzmirli Rumlar denizden haç çıkarma töreninde buluştu

İZMİR'de, Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlamak amacıyla gerçekleştirilen denizden haç çıkarma töreni, Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Denize atılan haçı almak için soğuk havaya aldırış...

İzmirli Rumlar denizden haç çıkarma töreninde buluştu
İZMİR'de, Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlamak amacıyla gerçekleştirilen denizden haç çıkarma töreni, Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Denize atılan haçı almak için soğuk havaya aldırış etmeyen Rumlar denize atladı.
Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlamak için yapılan etkinliklerde, ilk olarak Basmane'deki Aziz Voukolos Kilisesi'nde dini ayin yapıldı. Ayinden sonra Rumlar'ın ikinci buluşma yeri, Gündoğdu Meydanı oldu. Denizden haç çıkarma töreni için İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yargo Teodoridis, İzmir Yunanistan Başkonsolosu Arguyro Papoulia, Sakız Milletvekili Andreas Michailidis ile Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş hazır bulundu.
SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİLER
Rum Ortodoks cemaati mensuplarının katıldığı törende, dualardan sonra İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, haçı denize attı. Rum gençler de soğuk havaya aldırış etmeden girdikleri denizde, haç kapma yarışı yaptı. Gençlerin İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras'a teslim ettiği haçı, cemaat üyeleri öpüp kutsadı.İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, şöyle konuştu:
"Tanrımız bu sene de büyük bayramı kutlamayı bahşetti. Geleneğimize göre haçımızı İzmir'in sularına bıraktık. Bu haraketin bizler için çok önemli sembolü var. Bizim doğayla kutsadığımız bir gelenektir. Dünya barışı için dua ettiğimiz bir gelenektir. Etkinlik tam da bunları sembolize ediyor. Tanrımızdan tüm dünyaya barışı ve sağlık bahşetmesini diledik. Aynısını hepiniz için diliyorum. Özellikle ülkemiz için bunu diliyorum. Öyle bir konumdayız ki bulunduğu yer olarak daha fazla barışa, huzura ihtiyacı var. Hepinize barış ve sağlık diliyorum."
Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yargo Teodoridis ise, haç töreninin kendileri için önemli olduğunu, bu imkânı kendilerine sağladığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.
İzmir Rum Kültür ve Düşünçe Derneği de akşam saatlerinde, kentte yaşayan Ortodokslarla geleneksel yeni yıl çöreği etkinliğini, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.

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