İzmirli kadınlardan UNESCO'ya 'Gediz Deltası' mektubu

İZMİR, () - İZMİR'in Çiğli ilçesine bağlı Sasalı Mahallesi'nin kadınları, yaşam alanları olan Gediz Deltası'nın 'Dünya Doğa Mirası' ilan edilmesi için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde UNESCO'ya mektup gönderdi.

Çiğli'ye bağlı Sasalı Mahallesi, Gediz Deltası'nın ortasında yer alıyor. Nüfusu 4 milyonu aşan İzmir'deki Gediz Deltası'nın, Sasalı sakinleri ve bölgede yaşayan herkes için önemli yeri bulunuyor. Tuz üretimi, geleneksel kıyı balıkçılığı, toplanan deniz börülceleri, sepet yapımında kullanılan sazlar, binlerce dönüm tarım alanında üretilen ürünlerle Gediz Deltası, bugün sadece bölgede yaşayanların değil Türkiye'deki milyonlarca kişinin yaşamına dokunuyor. Tüm bu zenginliğe yaşamlarının başından beri tanıklık eden Sasalılı kadınlar, çocuklarının ve ailelerinin yuvası olan Gediz Deltası için UNESCO Dünya Mirası Komisyonu'na, Dünya Kadınlar Günü'nde mektup gönderdi. Kadınlar, yazdıkları mektupta, kentleşme baskısının önlem alınmazsa deltayı yok edebileceğinden endişe ettiklerini vurguladı. Gediz Deltası'nın günlük hayatlarının ayrılmaz parçası olduğunu kaydeden Sasalılı kadınlar, bu alanın zarar görmesinin bölgedeki canlılarla beraber kendilerini de doğrudan etkilediğini belirtti. Yaşam ve geçim kaynakları olan Gediz Deltası'nın korunarak, gelecek nesillere aktarılması için yardım talep eden kadınlar, konuyla ilgili üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Sasalılı kadınlar, yetkili kurumlardan İzmir'in Gediz Deltası'nın 'UNESCO Dünya Doğa Mirası' ilan edilmesi için gerekli başvuruların yapılmasını beklediklerini de belirtti.

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