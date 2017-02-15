İzmirli işadamlarının iddianamesi mahkemeye gönderildi

Bahri KARATAŞ/İZMİR () - İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgüte finans desteği sağladıkları iddiasıyla tutuklanan Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk, oğlu Metehan Kavuk ve Şeref Sipahi hakkında hazırlanan iddianame, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY üyesi işadamlarına yönelik soruşturmasını sürdüren Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur, iddianamesini hazırladı. Halen tutuklu bulunan eski Gediz Üniversitesi'nin kurucularından Orkide Yağları ve Küçükbay Şirketler Grubu sahibi işadamı Ahmet Küçükbay, Kavuklar Şirketler Grubu sahibi ve Gediz Üniversitesi'nin eski Mütevelli Heyet Başkanı Abdullah Kavuk, oğlu Metehan Kavuk ve Şeref Kuyumculuk'un sahibi Şeref Sipahi hakkındaki iddianame, İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Örgütün Ege Bölgesi'ndeki para trafiğini yürüttükleri ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiası ile tutuklu bulunan söz konusu 4 önemli ismin dosyasının, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesi ile farklı zamanlarda tutuklanan diğer zanlıların dosyalarından ayrıldığı öğrenildi. Diğer zanlılarla ilgili iddianame hazırlıklarının sürdüğü açıklandı.

MAHKEME İDDİANAME İÇİN KARAR VERECEK

Mahkeme iddianameyi inceleyecek ve yapacağı değerlendirme sonunda kabul edip etmeyeceğine karar verecek. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi durumunda, zanlılarla ilgili suçlamaların detayları ortaya çıkmış olacak.

İşadamı Ahmet Küçükbay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası katıldığı İstanbul'daki demokrasi mitinginde elinde Türk bayrağı çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlamasıyla dikkat çekmişti. O mitingden bir gün sonra da gözaltına alınmıştı.

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