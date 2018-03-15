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İzmirli gazetecilerden Murat Sabuncu'ya ziyaret

İZMİR, ()- İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen, 16 ay cezaevinde kaldıktan sonra mahkemece serbest bırakılan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'yu ziyaret etti. İGC Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhuriyet...

İzmirli gazetecilerden Murat Sabuncu'ya ziyaret

İZMİR, ()- İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen, 16 ay cezaevinde kaldıktan sonra mahkemece serbest bırakılan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'yu ziyaret etti.
İGC Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Hakan Dirik'in de yer aldığı ziyarette İGC Başkanı Dikmen, "Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Akın Atalay'a da özgürlük diliyorum" dedi. Dikmen, Adalet Bakanlığı'na defalarca tutuklu gazetecileri ziyaret etmek için başvurduklarını, ama olumlu yanıt alamadıklarını da belirterek, "Ancak gönlümüz her daim sizinleydi" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu da, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin tutuklu gazeteciler ile ilgili yaptığı açıklamaların etkili olduğunu belirterek, "Biz sizi duyuyorduk. İçerden sesiniz gümbür gümbür işitiliyordu. Desteğinizi hep hissettik" dedi.
"Biz çıktık diye adalet yerini bulmadı" diyen Sabuncu, "Mahalle farkı gözetmeksizin, gazetecilerin özgürlüğünü istiyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz. Sizin, şahsınızın, cemiyetinizin desteğini biliyorduk. En kısa zamanda bizzat teşekkür ziyaretine de geleceğiz. İzmirli gazetecilere teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Dikmen ve Dirik, Ahmet Şık ile de Çağlayan Adliyesi'ndeki Adalet Nöbeti'nde buluştu.

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