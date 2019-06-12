İzmirli fotoğrafçılardan YKS adaylarına 'biyometrik' jest

İZMİR, ()- İZMİR Fotoğrafçılar Odası üyeleri, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle öğrencilerin sınav belgeleri için gerekli olan biyometrik fotoğrafları ücretsiz çekecek ve sınav günü de iş yerlerini açık tutacak.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Fotoğrafçılar Odası üyeleri, öğrencilerin sınav belgeleri için gerekli olan vesikalık fotoğraflarını ücretsiz çekecek. Gençlere destek için kolları sıvayan fotoğrafçılar, sınavın yapılacağı cumartesi ve pazar günleri de çalışacak. Nüfus müdürlüklerinin de üniversite sınavı nedeniyle hafta sonu çalışacaklarına dikkat çeken İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, şöyle konuştu:

"Hafta sonu yapılacak YKS'ye katılacak adaylar arasında nüfus cüzdanını, TC Kimlik Kartını kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenler için 17 ilçede nüfus müdürlükleri, Cumartesi 07.00 ile 17.00, pazar günü ise 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık olacak. Çalışacak nüfus müdürlüklerinin yakınındaki fotoğrafçı üyelerimiz de hafta sonu işyerlerini açarak, sınav hazırlığı yapan öğrencilere ücretsiz hizmet verecek. Bir nevi kamu hizmeti sayılacak bu özverili tutum, esnaf sanatkarlarımızın toplumsal yaşamda üstlendikleri işlevlere, sorumluluk anlayışına da güzel bir örnek olacaktır."

BİYOMETRİK FOTOĞRAF

Hafta sonu ilçelerde ve merkezde toplam 17 noktada öğrencilere hizmet vereceklerini kaydeden İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı Murat Yavuz ise "Nüfus cüzdanlarının yenilenmesi için kullanılacak fotoğrafların biyometrik olması lazım. Yani beyaz zemin üzerine, standart ölçülerde çekilen vesikalık fotoğraflar gerekli. Bu noktada sınava girecek öğrencilerin işlerini kolaylaştırmak için üyelerimiz de hafta sonu çalışarak geleceğimizin teminatı gençlerimize ücretsiz hizmet verecekler. Fotoğraf stüdyolarımız hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, mesai saatleri dahilinde İzmir Fotoğrafçılar Odası'nı arayabilirler" diye konuştu.



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