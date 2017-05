İzmirli Doruk, Türkiye'yi temsil edecek

İZMİR, () - TÜRKİYE'de resmi bir basketbol maçında oynayan ilk otizmli birey olan Yaşar Üniversitesi öğrencisi Doruk Güngör, gelecek ekim ayında Kanada'da düzenlenecek 8. ANCA Dünya Otizm Festivalinde ödül verilen 11 kategoriden biri olan 'Sportif Başarı' dalında Türkiye'den ödüle aday gösterilen isim oldu. Doruk, birçok ülkeden katılımcılarla birlikte değerlendirilecek ve başarılı bulunursa uluslararası sportif başarı ödülünün sahibi olacak.

Kanada'da 1995 yılında kurulan ANCA Vakfı'nın 2010 yılından beri her yıl düzenli olarak

gerçekleştirdiği ANCA Dünya Otizm Festivali'nde, dünyanın dört bir yanından otizm üzerine uzmanlar, otizmli bireyler, aileler ve her ülkeden derneklerle federasyon temsilcileri bir araya geliyor. Organizasyonda, farklı ülkelerden otizmli bireylerden çeşitli alanlarda yaptıklarıyla ön plana çıkan ve topluma örnek olanlar ödüllendirilirken fikir üretme toplantıları ve seminerler düzenleniyor. Kar amacı gütmeyen bu organizasyon, her yıl Kanada Vancouver şehrinde yapılıyor. Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Rusya'yı içine alan bölgenin ilk toplantısı ise Alanya'da yapıldı. Alanya'daki bu festivale, otizmle ilgili uzmanlar, aileler, otizmli çocuklar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Alanya'daki festivalde, 28 Eylül -4 Ekim 2017 tarihleri arasında Kanada'da yapılacak 8. ANCA Dünya Otizm Festivalinde ödül verilen 11 kategori için Türkiye'den aday gösterilen otizmli gençler de belirlendi. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencisi Doruk Güngör, 'Sportif Başarı' dalında Türkiye'den ödüle aday gösterilen isim oldu. Müzik başta olmak üzere diğer dallarda başarılı olan otizmli bireyler Batuhan Kil, Doğa Tırpan, Kaan Aybacak, Alptuğ Atay, Kayahan Yılmaz, Toprak Kurt ve Süleyman Karslıoğlu da Türkiye'nin diğer adayları oldu.

BASKETBOLDA RESMİ MAÇA ÇIKAN İLK OTİZMLİ BİREY

Üniversite eğitimi alabilen sayılı otizmli bireylerden olan Doruk Güngör, 2015 yılında Yaşar Üniversitesi- İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu ÜNİLİG Erkekler Basketbol maçında sahaya çıkarak Türkiye'de resmi maça çıkan ilk otizmli olmuştu. Basketbola küçük yaşta spor okulunda başlayan Doruk, 2010 yılında Türkiye'de yapılan Dünya Basketbol Şampiyonası'nın İzmir ayağında gönüllü olarak görev aldı. Bu durum otizmli bir bireyin bu tür bir organizasyonlarda görev yaptığı ilk turnuvaydı. Halen basketbol oynamayı sürdüren Doruk, bu sportif başarısıyla ödüle aday gösterildi.

ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLUYOR

İzmirli Semra ve Ergin Güngör çiftinin oğulları Doruk'a, 2.5 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Henüz 3 yaşındayken okuma yazmayı öğrendi, 4 yaşına geldiğinde 4 işlemi söktü, 5 yaşına geldiğinde ise notaları anında deşifre ederek çalıp söyleyebiliyordu. Türkiye'de henüz kaynaştırmalı eğitim yokken ailesinin büyük çabalarıyla akranlarıyla beraber ilkokula başladı. Herhangi bir tarihin hangi güne denk geldiğini birkaç saniyede biliyor ve telefon numaralarını da hafızasında tutabiliyordu. Ortaokul ve liseyi başarıyla bitiren Doruk Güngör, önceki yıl girdiği üniversite sınavında Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik ve Tasarım Programını yüzde 50 bursla kazandı ve bu yıl da başarıyla mezun oluyor.

AİLELERİ VE ÇOCUKLARI CESARETLENDİRİYOR

Otizm Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı baba Ergin Güngör, bu tarz organizasyonların, otizmli bireyleri ve ailelerini cesaretlendirerek çocukları için yapabilecekleri daha çok şeyin olduğu konusunda teşvik edici bir etki oluşturmasını umduklarını söyledi. "Doruk ilkokula başladığında belki bir daha almazlar diye ilk gün koltuğa oturtup önlükle fotoğrafını çektik" diyen Güngör, bugün geldikleri noktanın çok anlamlı olduğunu belirtti. Ergin Güngör, "Doruk'a teşhis konulduğu zaman otizm görülme oranı 10 binde 4'tü. Bugünkü rakamlar 68'de 1. Henüz nesil değişmeden bu noktaya geldi. Bence Doruk gibiler sadece anne babalarının değil, toplumun çocukları. Onların da diğer bireyler gibi insanlık hakları, eğitim hakları söz konusu ve bunlar yasalarla da sabitlenmiş durumda. Bütün toplumun görevi. Ne yazık ki özel gayretlerle çocuklarımız bir noktaya gelebiliyor. Bugün yaşananlar da özel gayretlerin sonucu. Doruk'un Yaşar Üniversitesi basketbol takımı ile maça çıkması, sportif hayatı sayesinde bu ödüle aday gösterilmesi sembolik gibi görünüyor ama otizmli bireyleri ve ailelerini cesaretlendirmek adına çok önemli" diye konuştu.

Organizasyonu da değerlendiren Güngör, "Ülkemizden ve yabancı ülkelerden gelen otizm konusunda uzmanlar ve otizmli bireylere sahip aileler bilgi ve tecrübelerini aktarma fırsatı buldu. Festivale katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, aileler ve otizmli bireyler, farklı ülkelerden gelen misafirlerimiz ile paylaşımlarda bulundu. Festivalin bir başka ve en önemli boyutu ise topluma örnek olan otizmli bireylerin, otizm alanında çalışmalar yapan örnek kimselerin ANCA ödüllerine adaylıklarının açıklanması, performanslarını sergilemeleri, sosyal yaşamda kendilerini ispatlamaları oldu" dedi.

