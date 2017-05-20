İzmirli bisikletçiler Ayvalık'tan Yunan adalarına geçti

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), () - İZMİRLİ CAT Bisiklet Spor Kulübü üyesi 100 bisikletli, 4'üncü Uluslararası 'İzmir Pedallarımın Altında' Bisiklet Festivali kapsamında düzenlenen tur kapsamında, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçti.

Uluslararası İzmir Pedallarımın Altında Bisiklet Festivali'nin 4'üncüsü başladı. 19-22 Mayıs arasında yapılacak festival için Yunan adalarına gitmek üzere CAT Spor Kulübü'nün 100 bisikletçisi, Ayvalık'a geldi. Festivalin bu yıl ki temasının 'İzmir'den Yunan Adalarına Euro-Velo Bisiklet yolu ve Kardeşlik turu' olduğu belirtildi. Cuma günü İzmir'den hareket eden topluluk, geceyi Ayvalık'ta geçirdi. Bu sabah Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen topluluk, turun kalan bölümünü tamamlamak üzere Midilli Adası'na geçti. Kulüp bisikletçilerine geçişleri sırasında Çevre Koruma ve Ayvalık'ı Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan ve Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Ahmet Üzgeç de eşlik etti. Bu sırada ekim ayında benzer bir festivalin Ayvalık'ta yapılması için toplulukla görüş birliğine varıldı.

İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet Federasyonu ve Ayvalık Belediyesi'nden destek aldıklarını belirten CAT Bisiklet Kulübü Başkanı Metin Çelik, şöyle dedi:

"Bu turda vurgulamak istediğimiz tema; Euro Velo Bisiklet yolunun güvenli bir şekilde yapılabilir olduğunu kanıtlamak. Bunun simülasyonunu yapmak ve ileriki yıllarda yapılacak çalışmalara done oluşturmak. Bununla beraber Euro Velo bisiklet yolu ve turizm ağını yapıp Türk-Yunan turizmine katkı vermek. Euro Velo Bisiklet yolu ağında partner ülkemiz Yunanistan. O nedenle ilk Yunanistan'a bu turu yapmak istedik. Midilli'de Vali bizi karşılayacak. Sakız Adası'nda Belediye Başkanı ve turizm müdürleri bizi karşılayacak. Çok güzel bir dostluk geliştireceğimize inanıyorum."

Temanın kardeşlik olduğunu belirten Çelik, "Bisiklet, sporla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir etken aynı zamanda ulaşımda kullanılabilir olması ve çevreci bir araç olması nedeniyle önemli. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu turun 19 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle Ata'mızın resmi ile birlikte Yunan adalarına gidiyoruz. Amacımız orada dostluğu, barışı, kardeşliği geliştirmek" dedi. İzmir rotasından 100 kilometre gelen 100 bisikletli, Midilli Adası'nda 140 kilometre, Sakız Adası'nda ise 60 kilometre pedal çevirecek.

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