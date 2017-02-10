İzmirli avukattan FETÖ'cü 8 savcı ve hakim hakkında suç duyurusu

İZMİR'de avukat Çiler Nazife Koşar, müvekkili Nihat Han'ı asılsız iddialarla tutuklayıp, örgüt yöneticiliği ve tefecilikten 5 yıl 6 ay hapse çarptıran, daha sonra FETÖ'den tutuklanan dönemin 2'si savcı 6'sı özel yetkili hakim toplam 8 kişi hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktıkları' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.Avukat Çiler Nazife Koşar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin özel yetkili Cumhuriyet Savcıları Fatih Genç, Mehmet Sait Demiröz ile özel yetkili hakimler Ali Sayın, Mustafa Hakan Uğur, Mustafa Simavlı, Mustafa Kayın, Cemil Uzun ve Serdar Ergül'ün, müvekkili hakkında, yürüttükleri soruşturmada, tutuklama, mahkumiyet kararında, FETÖ/PDY terör örgütünün etkisinin bulunduğunu iddia etti. Yapılanın projeli bir operasyon olduğunu ileri süren Koşar, "Soruşturma aşamasında müvekkil hakkında ve bu davada yargılanan bazı sanıklara karşı gazetelerde, televizyonlarda aleyhe yürütülen karalama kampanyalarının başlıca sebebini, Nihat Han'ın Alevi olması, dünya görüşü ve yaşam felsefesini yıkma gayretinde aramak gerekir. Şüphelilerden suç tarihinde (kapatılan) Özel Yetkili İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri olan ve FETÖ/PDY örgütüne yapılan operasyon neticesi meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yukarıda adı geçen hakimler müvekkil hakkında tutuklama ve tutukluluğun devamına karar veren hakimlerdir. Lehe delil toplama görev ve sorumluluğu da bulunan (şu anda FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklu) şüpheli savcı Fatih Genç ise, her nedense müvekkil Nihat Han lehine olan hiçbir bilgi ve belgeyi iddianameye koymamıştır. Müvekkilim hep içinde yaşadığı devletine ve milletine bağlı kalmıştır" ifadelerine dilekçesinde yer verdi.VATANSEVER YOLDA GİTTİĞİ İÇİN CEZALANDIRILDIFETÖ/PDY'nin müvekkilini, çıkar amaçlı suç örgütünde yönetici olmak ve tefecilik gibi yasadışı eylemlerle karalaması ve 9 ay tutuklu bırakması ve ardından 5 yıl hapse mahkum edilmesinin nedenleriyle ilgili de avukat Çiler Nazife Koşar, şunları söyledi:"Müvekkilin sürdürdüğü bu temiz ahlaklı, vatansever yolda müvekkili pes ettirme gayretinden başka bir şey değildir. Nihat Han, yasalara aykırı bir hareket içinde bulunmamıştır. Bu haksız ithamların, tıpkı gece karanlığının gündüze kavuşması gibi, adil bir soruşturma sonucu ortadan kalkacağına inanmaktayız. Yapılan soruşturma ve kovuşturmada, soruşturmayı yürüten, yargılamayı yapan, tutuklama ve tutukluluğun devamı yönünde karar veren altı hakim ile iki savcı hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ve dahi re'sen ortaya çıkacak suçlardan cezalandırılmaları için kamu davası açılmak üzere kovuşturma yapılmalıdır" dedi.Çiler Nazife Koşar müvekkili Nihat Han'ın, Isparta'da bulunan cemaat mensupları tarafından himmet, kurban parası, cemaat okullarına ve yurtlarına yardıma karşı çıktığı için 'sizi Isparta'da yaşatmayız, iş yapamazsınız, barındırmayız' gibi tehditlere maruz kaldığını da sözlerine ekledi.

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