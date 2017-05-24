İzmirli avukat sinema filminde başrolde

İZMİR() İZMİR'in genç avukatı Zeynep Gülay, kadın başarısına en güzel örneklerden biri. Avukatlığın yanı sıra beyaz perdeye de gönül veren Gülay, son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren İzmir yapımı psikolojik gerilim türündeki "11" filminde başrol oyuncusu olmayı başardı.

Mesleğinin dışında Carat Yapım bünyesinde oyunculuk yapan Zeynep Gülay, filmin yapımcısı Murat Barutçu tarafından kendisine verilen "11" filminin senaryosunu okuduğunda çok etkilendiğini dile getirdi. Gülay, "Ülkemizde klişeleşmiş gerilim filmlerinin çok dışında olan ve kontrolsüz sosyal medya bağımlılığının psikolojik sorunlara yol açabileceğini de konu alan bu psikolojik gerilim filminde oynamak beni çok mutlu etti" dedi.

"SANATSIZ BİR TOPLUM VE KADINSIZ BİR SANAT DÜŞÜNEMİYORUM"

9 Haziran'da vizyona girecek olan "11" filmindeki başarısı ve oyunculuk yeteneğinin takdir edildiğini söyleyen Avukat Zeynep Gülay, "Mesleğimin yanında sanatı da asla bırakmayı düşünmüyorum. Sanatsız bir toplum ve kadınsız bir sanat düşünemiyorum, kadınlar her yerde olmalılar" dedi.

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