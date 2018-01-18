İzmir’deki fırtınada denizle kara birleşti (3) - Yeniden

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN- Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'de, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kordon kıyılarında yükselen sular, fırtınanın da etkisiyle taşınca, kara ile deniz birleşti. Kordon'daki kafe, restoran ve büfeleri su basarken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, deniz ulaşımında da kesintiye neden olan fırtınanın saat 21.00'de dineceğini duyurdu.

Kentte, gece boyunca yağmur yağarken, sabah saatlerinde de sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu. Yağmur ve fırtınanın şiddetini artırması üzerine işe gitmek için evlerinden çıkanlar, yollarda güçlükle yürüdü. Caddelerde, uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Şiddetli fırtına nedeniyle deniz seferleri de durduruldu. Fırtınanın etkisiyle Konak Belediyesi'nce yılbaşı kutlamaları için yaptırılan süslemelerden Alsancak'taki ışıklı kemer devrildi. Narlıdere İnönü Mahallesi'nde de bir ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.

KORDON'DA İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Saatteki hızı zaman zaman 10 kilometreyi bulan fırtınayla İzmir'in önemli noktalarından Alsancak Gündoğdu Meydanı kıyısında, yükselen deniz taştı. Dev dalgalar oluşurken, sular, cadde ve sokakları göle çevirdi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kordon'da, çoğu kafeterya ve restoran olan mekanların sahipleri, ellerinde süpürgelerle suları tahliye etmeye çalıştı; ancak başarılı olmadı. Cadde ve sokakların göle dönüştürdüğü bazı yerlerde de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Deniz kenarındaki sokak köpeği, suların yükselmesi ve karayla birleşmesiyle denizin üzerinde duruyormuş gibi bir görüntü oluştu. Etrafı sularla çevrili köpek, bir süre hareket etmedi. İtfaiye ekipleri, rögar kapaklarını açarak, suyu tahliye etmeye çalıştı. Kapakların açılmasıyla da kenti yoğun koku sardı.

'TRAFİK KAPATILSAYDI DAHA AZ SU BASARDI'

Kordon'da bulunan ve İzmir Ticaret Odası'nca (İZTO) yeni yaptırılan akıllı binaya sabah saatlerinde gelen çalışanlar, ayaklarından bellerine kadar mavi ve siyah renkli çöp poşetlerini geçirmek zorunda kaldı. Su tahliyesi konusunda iş yeri sahipleriyle belediye ekipleri arasında tartışma da çıktı. Pantolonlarını dizlerine kadar sıyıran bir çalışan, "Görüyorsunuz halimizi değil mi? Para kazandığımız yer mahvoldu. Ne olur, yardın edin" dedi.

Kordon'daki iş yeri sahiplerinden Emre Bozok, "Sağanak durmuştu; ama şiddetli fırtınadan dolayı dalgalar, her yeri suyla kapladı. Dükkanın içine, belimize kadar su doldu. Nargileleri bulmakta zorlandık" diye konuştu.

İş yeri sahibi İsmail Akbulut ise "Büyük çaresizlik yaşadık. Bir anda fırtına çıktı. Ardından su, iş yerine geldi. Araçların hızla geçmesi de baskında etkili oldu. Kordon'da trafik, kapatılsaydı iş yerlerini daha az su basardı" dedi.

Su baskınlarından sonra Kordon'a çok sayıda itfaiye ve AKS aracı gönderildi; ancak boyu zaman zaman 5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle ekiplerin bölgedeki müdahaleleri etkili olmadı. Yağmur, metrekareye Güzelyalı'da 9.8 kilogram, Çiğli'de 5.4, Gaziemir'de 10.4 ve Karaburun'da 29.7 kilogram olarak düştü.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından olumsuz hava koşullarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, kentte denizin kabardığı, suların yükseldiği, dalgaların boyunun 4 metreye kadar çıktığı, rüzgarın şiddetinin ise 103.3 kilometreye kadar yükseldiği belirtildi. Sahil kesiminde daha yoğun hissedilen şiddetli lodos nedeniyle 11 ağacın devrildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Rüzgarın şiddeti, Konak ve Alsancak bölgesinde 71.6 kilometreyi buldu. Meteroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, lodosun yerini karayele bıraktığını, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geceyi teyakkuzda geçirdi. Şiddetli lodos sonrası yapılan ilk tespitlere göre, Balçova, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Buca, Alsancak, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Bayraklı ve Karataş'ta toplam 11 adet ağaç devrildi. Narlıdere ve Balçova'da devrilen ağaçların altında kalan iki araç kurtarıldı. Deniz suyunun aşırı yükselmesi nedeniyle Mavişehir Balıkçı Barınağı ile Konak ve Alsancak vapur iskelelerinde taşmalar yaşandı. Şiddetli fırtına ve dalgalar nedeniyle, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın deniz tarafındaki yürüyüş şeridi ve ahşap iskelelerde hasar oluştu. 1. Kordon'da da dalgaların kuvvetiyle parke taşları söküldü. Gece boyunca İZSU ekipleri de seferber oldu. Lodos ve deniz suyu yükselmesi nedeniyle, Karşıyaka bölgesinde yaşanan su taşkınına müdahale edildi."

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise deniz ulaşımında da kesintiye neden olan fırtınanın saat 21.00'de sona ereceğini duyurdu. Fırtınanın, kısa süre daha iç kesimlerde etkili olacağı belirtildi. İzmir'de, 19 Ocak Cuma günü, mevsim normallerinde, parçalı- bulutlu hava olacağı bildirildi.



FOTOĞRAFLI