İzmir’de kar alarmı

İZMİR'de dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkilediği bölgelere müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 bölgede 8 kar küreme ve tuz serim aracı, 15 greyder ve 48 kişiden oluşan tuzlama ekibiyle çalışıyor. 19 mahallede tuzlama ve yol açma çalışmaları tamamlanırken, 34 mahalledeki çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.Olumsuz hava şartları nedeniyle İzmirliler'in mağdur olmaması için önlem alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının şiddetini artırmasıyla özellikle kentin yüksek bölgelerine müdahale etmek üzere alarma geçti. Bazı noktalarda kapanan yolları tuz serim araçları, kar küreme araçları ve iş makinalarıyla açan Büyükşehir Belediyesi, buzlanma olasılığı bulunan bölgelerde de tuzlama çalışması yapıyor. Dün akşam saatlerinden itibaren birçok noktada hazır bekletilen iş makineleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir ayrıca, ilçe belediyelerine tuz desteği de sağlıyor.YOLLAR AÇILIYOR, TUZLAMA YAPILIYORBüyükşehir Belediyesi, Merkez, Kuzey ve Güney olmak üzere üç bölgede 8 adet kar küreme ve tuz serim aracı, 15 greyder ve 48 kişiden oluşan tuzlama ekibiyle çalışıyor. Ekipler, Bergama’da Bekirler, İkizler, Kocahaliller, Kocaköy, Oruçlar, Öksüzler, Tavukçukuru ve Topallar, Çiğli’de Harmandalı, İzkent, Egekent ve Evka-5, Kemalpaşa’da Ovacık, Kiraz’da Akpınar ve Cevizli, Ödemiş’te Gölcük ve Çamyayla, Tire’de ise Kürdüllü ve Yemişler’de tuzlama ve yol açma çalışmalarını tamamladı. Bayındır’da Alankıyı ve Kızılkeçili, Bergama’da Çamavlu, Kaplan, Kozak Bölgesi Güneşli, Muratlar, Yalnızdam, Yeniler, Yukarıada, Ilgındere ve Rahmanlar, Bornova’da Beşyol, Eğridere, Kayadibi, Çiçekliköy, Çamiçi, Sarnıç ve Kurudere, Güzelbahçe’de Payamlı, Karabağlar’da Kavacık, Kemalpaşa’da Bayramlı, Yeni Kurudere, Beşpınar, Kamberler ve Yiğitler, Kiraz’da Ahmetler, İğdeli ve Bahçearası, Menemen’de Çukurköy, Menderes’te Efemçukuru, Ödemiş’te Yılanlı, Seferihisar’da Çamtepe, Tire’de ise Çambazlı, Küçük Kemerdere ve Büyük Kemerdere’deki tuzlama ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

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