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İzmir yeni yıla sakin girdi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'de, her yıl belediyeler tarafından düzenlenen konser ve etkinliklerin, bu yıl meydana gelen terör saldırıları nedeniyle iptal edilmesinden dolayı yılbaşı gecesi sakin geçti. Polisin caddelerde geniş güvenlik...

İzmir yeni yıla sakin girdi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'de, her yıl belediyeler tarafından düzenlenen konser ve etkinliklerin, bu yıl meydana gelen terör saldırıları nedeniyle iptal edilmesinden dolayı yılbaşı gecesi sakin geçti. Polisin caddelerde geniş güvenlik önlemleri aldığı gecede, vatandaşlar sokak müzisyenlerini dinleyerek eğlendi.
İzmir'deki belediyeler yılbaşı etkinliklerini 2016 yılında yaşanan terör saldırıları nedeniyle iptal etti. Sakin bir yılbaşı gecesi geçiren İzmirliler, yeni yılın gelişini Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde eğlence mekanlarında kutladı. Sokak müzisyenlerini dinleyerek dans eden kent sakinleri, 10'dan geriye sayarak 2017'ye girdi. Polisin caddelerde geniş güvenlik önlemleri aldığı gecede, durdurulan araç sürücülerine alkol muayenesi yapıldı, alkollü araba kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
CHP KONAK İLÇE TEŞKİLATI'NDAN POLİSE SICAK İKRAM
Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Örgütü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ve Kantar Polis Merkezi'ndeki polislere sıcak çorba ikram etti. Polislerin yeni yılını kutlayan CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, "Ülkemizin bu zor döneminde en hassas noktalarda görev yapan, canlarını bedel olarak ödeyen bizim namusumuzu, çocuklarımızı koruyan güvenlik mensuplarımıza, bugün yalnız olmadıklarını herkes evinde eğlenirken, herkes evinde yılbaşını kutlarken, onlar bizim nöbetlerimizi tutuyorlar. Biz de Konak İlçe Örgütü olarak buna içimiz razı olmadı, küçük sıcak bir çorba vermek düşüncesiyle onların yanına olduğumuzu hatırlatmak adına böyle bir eylem yaptık" dedi.

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