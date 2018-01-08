İzmir Valisi Ayyıldız'ın acı günü

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın annesi Şükriye Ayyıldız, dün yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Vali Ayyıldız, annesinin cenazesiyle birlikte bu gece İzmir'den uçakla ayrılarak defin işleri için Giresun'a gitti. Şükriye Ayyıldız'ın, bugün Piraziz ilçesinde bulunan kırsal Nefsi Piraziz Mahallesi'ndeki mezarlıkta ikindide kılınacak cenaze namazı ardından 2016 yılı Haziran ayında, 76 yaşındayken yaşamını yitiren eşi Mustafa Ayyıldız'ın yanına defnedilmesi planlanıyor.
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