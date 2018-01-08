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İzmir Valisi Ayyıldız'ın acı günü (2)

GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın 82 yaşında hayatını kaybeden annesi Şükriye Ayyıldız'ın cenazesi, memleketi Giresun’da toprağa verdi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın annesi Şükriye Ayyıldız, dün yaşlılığa...

İzmir Valisi Ayyıldız'ın acı günü (2)

GİRESUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın 82 yaşında hayatını kaybeden annesi Şükriye Ayyıldız'ın cenazesi, memleketi Giresun’da toprağa verdi.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın annesi Şükriye Ayyıldız, dün yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Şükriye Ayyıldız için Giresun’un Piraziz ilçesi Yeni Mahalle Halis Bey Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve Ayyıldız’ın yakınları katıldı. 2016 yılının Haziran ayında da babası Mustafa Ayyıldız’ı kaybeden Vali Ayyıldız'ın cenazedeki taziyeleri kabulünde üzgün olduğu görüldü.
İkindi namazının ardından Şükriye Ayyıldız, Nefsi Piraziz Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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