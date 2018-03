İzmir Uluslararası Kukla Günleri başladı

BU yıl 26 ülkeden festivale katılan yüzlerce kukla sanatçısı ve 50 kukla tiyatrosu topluluğu ile tüm İzmir'i bir kez daha kocaman bir sahneye dönüştürecek olan İzmir Uluslararası Kukla Günleri'ne, 12'nci kez start verildi.

Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleşen açılışa Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Murat Karaçanta, İzmir Kültür Sanat Vakfı (İKSEV) Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper ile iş, cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan İzmir Uluslararası Kukla Günleri Direktörü Selçuk Dinçer, sanatın en temel rehberlik ve gelişim aracı olduğunu belirterek, "Kukla da turizmde bir gelişim aracı. Sayısız kent kuklayla milyonlarca turist çekiyor. Kuklanın başkenti yapmaya çalıştığımız İzmir olarak, İzmir Uluslararası Kukla Günleri olarak biz de yapacağız. Festival gazetemiz Kuklaname'yi 100 bin adet baştırdık, İzmir'in her yanında dağıtılıyor. Çok güzel yazılar var. Psikodrama ile ilgili yazılar başta, aklınıza gelmeyecek alanlarda yazılar var. Değişik alanlarda da kukla bir gelişim aracı. İzmir'de biz de gelişim için kullanabiliriz" dedi.

GELİŞLERİ ENDİŞELİ, GİDİŞLERİ KÜLTÜR ELÇİLİĞİ

2017 yılının çok sıkıntılı bir yıl olduğunu ve festivali de çok sıkıntılı gerçekleştirdiklerini ifade eden Dinçer, "Davet ettiğimiz çok sayıda grup İzmir'e Türkiye'ye gelmekten imtina ediyordu. Çok sayıda topluluk bütün ikna çabalarımıza karşın yine de kentimizdeki festivalimize katılmadı. Buna rağmen biz yine de 160 kadar sanatçıyı İzmir'le, İzmirliyle buluşturduk. Bu sanatçılar; Batı'daki medya krallarının Türkiye'yi asla olmadığı bir şekilde pompalamalarına rağmen bizlere güvenerek ama hissettirmeseler de endişelerle gelmişlerdi. Gelen gruplar buradan o kadar mutlu ayrıldı ki. Büyük çoğunluğu yazdığı teşekkür mektuplarında başka oyunları da olduğunu ve Türkiye'ye getirmek istediklerini söylemişlerdi. Türkiye'nin, İzmir'in anlatıldığı gibi olmadığı bizim çabalarımızla anlatılmış, İzmir'den giderken endişelerinin boşa çıkmasından onlar da bizim kadar mutlu olmuşlardı. Beni en mutlu eden anlar bundan sonrakilerdi. Ağırladığımız sanatçılar adeta kültür elçilerimiz gibi çalışmışlar ve bu yıl davet ettiğimiz kukla tiyatrolarıyla ilgili daha az çaba harcamıştık. O nedenle, bence ülkemizin içinde bulunduğu dönemde bizim gibi çok sayıda festivale ihtiyacımız var. Sanata en fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Bu yıl dünyanın 26 ülkesinden 100'ün üzerinde sanatçıyı ağırlayacağız İzmir'de. O nedenle üstüne basarak söylüyorum ki illaki sanat, sanat, sanat. Ve, eğer İzmir'i kuklanın başkenti yapmak istiyorsak illa ki kukla okulu" diye konuştu.

MARMELAT ŞOV

Selçuk Dinçer'in konuşmasının bitiminde gecenin sürprizi gerçekleşti ve Yetenek Sizsiniz Türkiye programında büyük beğeni kazanan Kukla Marmelat ve okul öncesi eğitimi öğretmeni Çiğdem Dağtekin'in sürpriz gösterisi geceye damgasını vurdu. Dağtekin, sergilediği mükemmel kukla-vantrolog gösterisiyle uzun süre ayakta alkışlandı.

KUKLA OKULU SÖZÜ

Festival destekçilerine plaketlerini dağıtan Dinçer, yıllardan beri plaket almak için sahneye gelen DEÜ rektörlerine vurguladığı İzmir'de bir kukla okulu eksikliğini, DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'e de anlattı ve koşulların uygun olması halinde kukla okulu açma sözünü alarak rektör vekilinin plaketini verdi.

Gecenin en özel gösterisini Fransa'nın en iyi kukla gruplarından olan ve ünü gün geçtikçe artan Drolatic Industry sundu. Fransız kukla grubu 'Nereden geliyoruz, kimiz ve nereye gidiyoruz' gibi, insanlık tarihinin en çok sorulan soruları üzerine kurdukları 'Sapiens' isimli oyunlarıyla, insanın evrendeki yerini ve diğer canlı türlerine karşı olan davranışlarını sorguladı, izleyenlerce alkışlandı.

İZMİR SAHNEYE DÖNÜŞECEK

59 kapalı ve açık gösteri mekânında 58 gösteriyi 281 kez sergileyecek olan kukla tiyatrosu grupları İzmir'i görkemli bir renk cümbüşüne çevirecek. Kuklayı her yönüyle bir bütün olarak ele almayı amaçlayan festival, sergi, atölye çalışmaları ve daha birçok etkinlikle İzmirlilerin karşısına çıkıyor. Festival kapsamında her yaştan izleyiciye uygun etkinlikler bulunuyor. İzmir'in birçok ilçesi dahil olmak üzere her yanına yayılmış bir şekilde gerçekleşecek festivalin programı kapsamında düzenlenen 4. Kipa AVM Kukla Şenliği birbirinden güzel kukla gösterileri ve atölye çalışmaları ile küçük, büyük herkes için tam bir eğlence atmosferi oluşturacak. Kukla Günleri kapsamında 10. Forum Bornova Kukla Oyunu Yarışması'na katılan 24 ilkokul 'Küçük Deniz Kızı' masalının çağdaş bir yorumunu sahneleyecek.

SERGİLER AÇILACAK

İzmir İtalyan Konsolosluğu ve Casa Artusi (İtalya) desteğiyle hazırlanan 'Pellegrino Artusi ve İtalyan'nın Mutfak Birliği' fotoğraf sergisi, modern İtalyan mutfağının temellerini ve Artusi'nin tanımladığı 'iyi yemek yeme sanatı'nı anlatarak bugün ile geçmiş arasında köprü oluşturuyor. 'Fotografçı Gözüyle Kukla' sergisinde, Selvinaz Aydoğan Çetiner'in fotoğraflarıyla geçen yılın Kukla Günleri'ne dönerken, bu sene 5'incisi düzenlenen 'İlk Adımlar 5' sergisinde ise DEÜ 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin yarattığı kuklalar yer alacak.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Festivalde bu sene 5 adet atölye çalışması yer alacak. Profesyonel sanatçılar için düzenlenen, Japon kukla sanatçısı Nozomi Nagai'den 'İki Kalple Dans Etmek' İngiliz sanatçı Drew Colby'den 'Gölgelerin Dünyası', İsviçreli sanatçı Anita Bertolami'den 'Bedenimdeki Karakterler' ismli atölyeler katılımcılara farklı sanatsal deneyimler yaşatacak. Performansı sonrası tüm izleyicilere Hollandalı sanatçı Leo Petersen'den 'Lejo Tarzı Gözler' kukla dünyasına bir kapı aralayacak. Çocuklar için ise 'Arkadaşım Kukla - Çorap Kukla Atölyesi' düzenlenecek. Tüm atölye çalışmalarında usta sanatçılar katılımcılara işin mutfağını öğretecek.

KUKLA GÜNLERİ DESTEKÇİLERİ

Kukla Günleri'ne; Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kipa, Recordati, Buca Belediyesi, Konak Belediyesi, Güzelbahçe Belediyesi, Türk Hava Yolları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Brezilya Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği, İsrail Başkonsolosluğu, İzmir Alman Kültür Merkezi, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir İtalyan Konsolosluğu, Romen Kültür Merkezi, Ser Trans Lojistik, Endpoint, Vispo Travel, Forum Bornova, Froma, Han Tiyatrosu, Varuna Gezgin, Bizimizmir, Magazin Gazetecileri Derneği, Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Posta, Yeni Asır destek veriyor.



