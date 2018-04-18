İZMİR Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 10. İzmir Turizm Ödülleri sahiplerini buldu. Hürriyet Seyahat Eki adına Serkan Ocak da ödüle layık görüldü. Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Murat Karaçanta, birkaç yıldır turist sayısındaki düşüşün etkin bir tanıtım faaliyetleri toparlanma sürecine girdiğini belirterek, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında artış sağlandığını, bu yılın ilk üç ayı verilerinde de artışı sürdüğünü vurguladı.

Bu yıl 42'ncisi kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen 10. İzmir Turizm Ödülleri Gecesi, İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Murat Karaçanta, Eski Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdülaziz Ediz, ETİK Başkanı Mehmet İşler, turizm yatırımcıları, turizm yazarları, sektör temsilcileri ve çalışanlarının katılımıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi. İzmir turizmine emeğiyle, girişimiyle, bilgisiyle, yatırımlarıyla katkı sağlayan, turizmin İzmir'de gelişimi ve iyi bir kalite standardına erişimi için çaba gösteren turizm sektörü çalışanlarını, turizme gönül verenlerini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla Artemis Turizm Ödülü ile onurlandırıldı. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Seyahat Acentası Dalı'nda Dalya Turizm, Tur Operatörü Dalı'nda TUI Travel Hotels Turkey, Profesyonel Turist Rehberi Dalı'nda Yalçın Ulukaya, İzmir Yerel Lezzetleri Dalı'nda Meşhur Hisarönü Şambalicisi, Konaklama Tesisi (Resort Otel) dalında Clup Marvy Özdere, Konaklama Tesisi (Şehir Oteli) dalında Hampton By Hilton Aliağa, Yeme- İçme ve Eğlence Tesisi Dalı'nda Seferihisar Artemis Restaurant, Turizm Profesyoneli Dalı'nda Uğur Harput, Turizm Yatırımcısı Dalı'nda Şinasi Hurda, Basın ve Medya Dalı'nda Hürriyet Seyahat, Basın ve Medya Dalı'nda KNK Dergi, Sağlık Turizmine Katkı Ödülü Özel Medifema Hastanesi, Şef Aşçı Dalı'nda Hüseyin Gelmez, Onur Ödülleri Dalında ise Cazım Alaybaşı, Mehmet Önen ve Muzaffer Tağıl ödüle layık görüldü.

'İZMİR'E GELEN TURİST SAYISI YÜZDE 14 ARTTI'

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kültür Turizm İl Müdür Vekili Murat Karaçanta, İzmir kültürünü dünyaya tanıtan ve gelecek nesillere aktaran bir kurum olma çabalarını turizmcilerden aldıkları güçle sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Son birkaç yıldır turist sayısında göz görülen düşük rakamlar yaptığımız etkin bir tanıtım faaliyetleri sonucunda toparlanma sürecine girdi. 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında artış sağlanmış ve bu yılın ilk üç ayında ortaya çıkan verilere göre, bu artış trendi devam etmektedir. Valiliğimiz başkanlığında oluşturulan, Fuarlar Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda müdürlüğümüzün koordinasyonunda yurt içi ve yurt dışı fuarlara YİKOB ve İZKA ile birlikte katılım sağlandı ve devam edecek. Çeşitli ülkelerden medya mensupları, tur operatörleri ve kanaat önderlerinden oluşan 370 kişiyi sektör ile birlikte İzmir'de ağırlayarak, İzmir'in yurt dışında tanıtımına yönelik etkili bir çalışma yapıldı. İzmir kitapçığı Türkçe ve çeşitli dillerde 5'er bin adet basıldı, devam edecek" dedi.

İZMİR'DE KAZI SAYISI 17

Kazı başkanlıkları tarafından yürütülen 15 yerli, iki yabancı olmak üzere 17 kazıyla ülke genelinde en fazla arkeolojik kazı yapılan ilin İzmir olduğunu belirten Karaçanta, sözlerine şöyle devam etti:

"Efes ve Bergama gibi UNESCO Dünya Mirası asıl listesinde olan kentlerimizin yanında geçici listede bulunan, Birgi tarihi kenti ve Foça, Çandarlı kaleleri gibi kültürel varlıklarımızın ve asıl listeye alınmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Nitelikli yatak kapasitesinin arttırılması da turizmden aldığımız payın artması için çok önemlidir, son yıllarda İzmir'e yönelik yatırımlarda artış gözlemlenmektedir. Son birkaç yıl içerisinde tesis sayısında yüzde 10'un üzerinde artış sağlanmış ve nitelikli yatak sayısı 36 bin 973'e çıkmıştır. Önümüzdeki birkaç yıl içersinde yatırım belgeli tesislerin işletmeye açılmasıyla birlikte işletme belgeli tesis sayısı 50 bine ulaşacak. Planlama çalışmaları devam eden 21 turizm merkezinin planları tamamlanıp, yatırımcıya tahsis edilmesi sonrasında 110 bin ilave yatak kapasitesi kazandırmış olacak. Mavi bayraklı plaj sayısı 55, marina sayısı 3, yat limanı sayısı ise birdir."

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen 10. İzmir Turizm Ödülleri Gecesi'nde Hürriyet Seyahat Eki adına Serkan Ocak da ödüle layık görüldü.



FOTOĞRAFLI