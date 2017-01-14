İzmir semaları gökkuşağıyla renklendi

Abdullah KÖSE/KEMALPAŞA (İzmir), () - HAFTA içinde kar yağışının da yükseklerde etkili olduğu İzmir'de, bugün Kemalpaşa ilçesinde yağmurun ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Hafta içinde kar yağışı nedeniyle eğitime de ara verilen İzmir'de bugün yağmur etkili oldu. Kemalpaşa ilçesinde yağan yağmurun ardından ise gökkuşağı çıktı. Gökkuşağını görenler de bu anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.



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